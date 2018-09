Kreis Bad Kreuznach. Die Traubenlese ist im Kreis Bad Kreuznach in vollem Gange. Während in Rheinhessen bereits Mitte August Erntebewegungen zu entdecken waren, folgen nun die höheren Lagen über 300 Meter im Soonwald und Nordpfälzer Bergland. „Alles in allem wird es einen tollen Jahrgang geben“, ist Dr. Edgar Müller überzeugt. Seit 1984 ist er als Berater der rund 1000 Haupt- und Nebenerwerbswinzer des Anbaugebiets Nahe mit 4000 Hektar Fläche im Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach tätig.

Der Frühburgunder wurde bereits in den letzten Augusttagen geerntet. Zurzeit sind Dornfelder, Portugieser, Spätburgunder und Müller-Thurgau an der Reihe, und bald geht es mit dem Riesling los. „Insgesamt können wir ...

Lesezeit für diesen Artikel (468 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

