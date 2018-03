Weinerlebnis: Der "Oeffentliche" bittet zu Tisch

Ein Sekt, zwölf Weine, vier Gänge: Darauf dürfen sich die Besucher der beiden nächsten Weinerlebnisabende freuen, die der Oeffentliche Anzeiger am Dienstag, 6., und Mittwoch, 7. März, jeweils ab 19 Uhr mit dem Experten Udo Bamberger und dem Partyservice Creative in dessen Räumen im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim veranstaltet.

Udo Bamberger kennt sich mit Essen und Wein aus.

Foto: Kurt Knaudt

Großer Genuss zum Sonderpreis lautet dabei das Motto: Nichtabonnenten sind mit 60 Euro dabei, während alle anderen nur 55 Euro für dieses besondere Weinkulinarium zahlen. Dabei geht es um die spannende Frage: Welcher Wein passt am besten zu welchem Essen? Eine Frage, mit der die Gäste in allzu vielen Restaurants alleingelassen werden. Es ist bereits die dritte Doppelveranstaltung, die das inzwischen eingespielte Team zu diesem Thema in Bad Kreuznach anbietet. Wegen der großen Nachfrage fanden zudem bereits weitere Veranstaltungen dieser Art auf der Kyrburg in Kirn und im Parkhotel in Idar-Oberstein statt.

Speziell für die Weinerlebnisabende am 6. und 7. März hat Küchenchef Michael Göckel ein exquisites Vier-Gang-Menü kreiert. Zu jedem Gang präsentiert Udo Bamberger jeweils drei sorgfältig ausgesuchte und auf das Essen abgestimmte Weine, vorrangig trockene und halbtrockene. Der ausgewiesene Experte, der seit 28 Jahren als Dozent an der Weinbauschule in Bad Kreuznach angehende Winzer ausbildet und zudem für das Staatsweingut verantwortlich ist, will mit seinen Ausführungen, vor allem aber mit den entsprechenden Weinen auch den zahlreichen Liebhabern trockener Tropfen verdeutlichen, wie gut ein ausgesuchter Halbtrockener mit vielen Speisen harmoniert. Voraussetzung: Er darf nicht zu jung sein und muss eine gewisse Reife und Qualität haben. „Im Vergleich ist das am besten zu vermitteln“, weiß Bamberger aus Erfahrung. Gerade an der Nahe gebe es eine „fantastische Vielfalt“. Für die Weinerlebnis-Abende stellt er sich aus privatem Engagement und ohne Bezahlung zur Verfügung, weil ihm dieses Thema besonders am Herzen liegt. Die Gäste waren bei den bisherigen Veranstaltungen unserer Zeitung stets sehr angetan davon, wie versiert, aber auch wie unterhaltsam und unaufdringlich der Meddersheimer seine Erkenntnisse präsentiert. Im Preis von 55 beziehungsweise 60 Euro sind das Menü und die Weine plus ein Willkommenssekt enthalten. Alles andere wie Wasser und Espresso muss extra bezahlt werden.

Interessenten sollten nicht zu lange warten: Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Diese sind erst gültig, wenn das Geld unter dem Stichwort „Weinerlebnis Oeffentlicher Anzeiger“ auf das Konto des Partyservice Creative mit der IBAN DE42 5605 0180 0010 0343 04 bei der Sparkasse Rhein-Nahe Bad Kreuznach eingezahlt ist.

Kurt Knaudt

Anmeldungen für die Wein-Erlebnisabende am Dienstag, 6., und Mittwoch, 7. März, jeweils ab 19 Uhr sind ab sofort beim Partyservice Creative in Winzenheim, Waldhilbersheimer Straße 13, unter Telefon 0671/333 35 möglich.