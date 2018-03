Weg für Kreuznacher Mobilitätsstation ist frei – Abriss am Hauptbahnhof kann beginnen

Grünes Licht hat der Bauausschuss für die verkehrsübergreifende Mobilitätsstation mit Fahrradparkhaus am Kreuznacher Bahnhof gegeben. Die Mitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus, die Planungen weiterzuführen und mit den Bau zu beginnen. Die Abbrucharbeiten sind bereits ausgeschrieben, teilte Bauamtsleiter Klaus Christ mit.

Von den 2,13 Millionen Euro Gesamtkosten plus knapp 200.000 Euro für Abbruch und Entsorgung der bestehenden Gebäude werden 1,66 Millionen Euro gefördert. Ein Holzcluster-Zuschuss (80.000 Euro Fördersumme) muss noch beantragt werden. Einnahmen will man aus Vermietungen (44.000 Euro jährlich) und der Stellplatzablöse (200.000 Euro) generieren, so die Kalkulation. In zehn Jahren soll sich das Projekt amortisiert haben.

Hermann Bläsius (Grüne) ist überzeugt, dass es sich zum Tourismusmagneten entwickelt. Ein Problem sei aber die Anbindung des Mobil- und Infopunktes. Für Radfahrer, die etwa nach Bad Münster wollen, bleibe nur der normale Straßenverkehr. Er hoffe, dass das Pilotprojekt dazu beiträgt, die Stadt fahrradfreundlicher zu gestalten. „Es gehört eine Infrastruktur dazu, damit das funktionieren kann.“

Neue Mobilitätsstation am Bahnhof : Service unten, Fahradparkhaus oben 1 von 6 Aufbruch in eine andere Mobilitätszukunft: Die Stadt Bad Kreuznach wird am Bahnhof eine verkehrsmittelübergreifende Mobilitätsstation mit Infopunkt und einem großen Fahrradparkhaus mit 400 Fahrradabstellplätzen bekommen. Foto: StadtLandBahn 2 von 6 Im Erdgeschoss soll ein Dienstleistungscenter für (Rad-)Tourismus, E-Mobilität, Stadtinformation und Informationen zum öffentlichen Personennahverkehr entstehen. Foto: StadtLandBahn 3 von 6 Idee und Konzeption basieren auf der Errichtung eines gesicherten Fahrradparkhauses (hier Plan vom Obergeschoss des Gebäudes) Foto: StadtLandBahn 4 von 6 Der Standort der Mobilitätsstation ist auf der nördlichen Seite des Bahnhofs neben dem Empfangsgebäude. Das Gebäude am Bahnhof hat eine Bruttogeschossfläche von rund 800 Quadratmetern im Erdgeschoss und rund 900 Quadratmetern im Obergeschoss. Die reine Nutzfläche ist etwa 20 Prozent kleiner. Das Gebäude ist circa 55 Meter lang und 18 Meter tief. Foto: StadtLandBahn 5 von 6 Über eine breite Auffahrrampe gelangt man zum eigentlichen Fahrradparkhaus im ersten Stock. (Schnitt) Foto: StadtLandBahn » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Günter Meurer (SPD) gab ihm in einem Punkt Recht: „Wir müssen noch viele Hausaufgaben machen.“ Doch vom Bahnhof nach Bad Münster komme man auch auf dem Radweg über die Ringstraße. Es gehe vor allem darum: Wie schaffen wir es, alles an einem zentralen Punkt zu bündeln: Fußgänger, Radfahrer, Bus und Bahn. „Ich bin überzeugt, dass aus diesem Projekt eine Dynamik hervorgeht.“

„Ich will die Euphorie nicht bremsen“, merkte Werner Klopfer (CDU) an. Er habe sich gewundert, für was es alles Fördertöpfe gibt, aber „nun müssen wir das Geld auch nehmen“. Bei den Vermietungen ist er eher skeptisch. So habe die Tourismusgesellschaft GuT ihr Büro am Bahnhof zugemacht, weil es sich nicht gerechnet hat. Für Michel Henke (Grüne) ist das ein Unding: „Die GuT muss dort unbedingt angesiedelt sein. Ein Infocenter am Bahnhof ist doch selbstverständlich.“ Harald Gebhardt