Viele nehmen keine Rücksicht auf Ruhestätten

Zwei vermummte Gestalten bahnen sich den Weg über den Bad Kreuznacher Hauptfriedhof. Es dämmert, einer der beiden trägt eine Taschenlampe. Lediglich Spaziergänger, die sich gegen die hereinbrechende Nacht gewappnet haben, oder zwielichtige Gestalten mit unlauteren Absichten? Von hinten naht ein Fahrradfahrer, der im Donnertempo den Friedhofshauptweg als kürzeste Verbindung zwischen Alzeyer und Mannheimer Straße nutzt.

Die Verbotstafeln an den Eingängen sind eindeutig, trotzdem halten sich einige Friedhofsbesucher nicht daran.

Auf der zentralen Begräbnisstätte der Stadt ist einiges los – weitaus mehr Publikumsverkehr, als man dort erwarten würde. Nicht nur Menschen, die einen Verstorbenen besuchen wollen, tummeln sich auf dem knapp 16 Hektar großen Gottesacker, sondern auch Spaziergänger, „Durchreisende“, zu Fuß und vor allem auf dem Fahrrad, Leute, die ihren Hund dort – verbotenerweise – ausführen und, tatsächlich, Personengruppen, die dort Trinkgelage veranstalten und deren Hinterlassenschaften dem Team der Friedhofsverwaltung zusätzliche Arbeit bereiten. Seit 1. Januar werden die Friedhofstore nun auch nachts offiziell nicht mehr abgeschlossen, der Zugang ist rund um die Uhr möglich.

Der Hauptfriedhof eine Problemzone? Nur teilweise, beschreibt Christine Senft-Witt, stellvertretende Friedhofsverwalterin, die Lage. Zwar habe man im Spätsommer vereinzelt Ärger mit trinkenden Jugendlichen gehabt, die Situation habe sich aber deutlich entspannt. Auch wegen der Witterung. „Viel ärgerlicher sind die vielen Radfahrer und der Hundekot“, kritisiert die Frau von der Friedhofsverwaltung.

Uneinsichtige Fahrradfahrer seien eines der Hauptprobleme der letzten Monate. Die Friedhofsordnung schreibe ganz klar vor, dass man bei Betreten des Friedhofgeländes vom Rad absteigen müsse. Trotzdem fahren einige konsequent weiter – und das zum Teil in einem gefährlich hohen Tempo. „Wir haben unsere Mitarbeiter bereits angehalten einzuschreiten“, erklärt Senft-Witt. Häufig gebe es Beleidigungen als Antwort. Das Amt für Recht und Ordnung kontrolliere dort bereits verschärft. „Die Leute werden dann direkt zur Kasse gebeten. Wir hoffen, das zeigt den gewünschten Effekt.“ Dass vor allem viele ältere Menschen auf dem Friedhof unterwegs sind, erhöhe die Gefahr von Kollisionen mit schweren Folgen erheblich. Die Lage des Friedhofes im Süden der Stadt macht das Durchqueren des parkähnlichen Geländes attraktiv, er verbindet zwei Wohngebiete miteinander und ermöglicht Radfahrern die schnelle Durchfahrt zwischen zwei Hauptverkehrsachsen, außerdem lockt der Friedhof so Passanten an. Dem Friedhof kommt deswegen eine wichtige Verbindungsfunktion zu, auch ein Grund, die Tore nun offen zu lassen.

Weniger gefährlich, aber weitaus unappetitlicher sind die vielen Hundehaufen, die sich auf den weitläufigen Wegen der Ruhestätte finden. Ein Thema, das bei Friedhofsbesuchern und Spaziergängern für großen Unmut sorgt. Denn Hunde sind auf dem Friedhof gar nicht erlaubt.

Auch hier wird dem Friedhof seine Lage zum Verhängnis. Aus den ringsum liegenden Wohngebieten führen viele ihren Hund in den kleinen Stadtwald aus. Auch solche Verstöße werden vom Ordnungsamt registriert und sanktioniert – wenn auch aus bekannten Gründen wie der fehlenden Manpower nur stichprobenartige Kontrollen erfolgen. Christine Senft-Witt würde sich mehr dieser Kontrollen wünschen. Denn: „Der Friedhof ist sehr groß, wenn an dem einen Ende etwas passiert und die Beamten sind gerade am anderen Eingang, bekommen sie davon nichts mit“, zeigt die Friedhofsverwalterin Verständnis. Sie wünscht sich mehr Rücksicht. „Jeder sollte mal genau überlegen, wo er sich tatsächlich befindet. Nämlich auf einem Friedhof“, wirbt Senft-Witt, deren Team aus 13 Mitarbeitern im Außeneinsatz und drei Bürokräften besteht, für mehr Sensibilität im Alltag. Ein Friedhof sei kein Freizeitpark.

Aus polizeilicher Sicht sei der Hauptfriedhof aktuell kein Hotspot für Straftaten, berichtet Polizeidienststellenleiter Christian Kirchner unserer Zeitung auf Anfrage. Im August letzten Jahres habe es dort einen Diebstahl zu vermelden gegeben, Unbekannte hatten ein großes Kupferkreuz entwendet, ansonsten sei es aber dort relativ ruhig. Seitdem habe es dort bis auf eine Personenfeststellung am Friedhofseingang keinen Einsatz mehr gegeben. Generell sei es aber so, dass der Friedhof, vor allem wenn sich das Wetter bessere, durch seine Lage und die vielen Parkbänke zum Treffpunkt avancieren könne. Dieses Potenzial besäße aber auch jeder abgelegene Kinderspielplatz. „Ausschließen, dass dort dann etwas passiert, kann man generell nicht“, erklärt Kirchner.

