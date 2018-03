Verwaltung will Verkehr im "Wilden Norden" ordnen

Über die schwierige Verkehrslage und das Fehlverhalten einiger Autofahrer , vorrangig Eltern, die ihre Kinder zu Schule bringen, vor der Hofgartenschule in Bad Kreuznachs „Wildem Norden“ wurde schon eingehend berichtet. Die Stadt bemüht sich nun um eine Lösung.

Vogelwild geht es mitunter zu Stoßzeiten vor der Hofgartenschule zu.

Foto: Archiv Stefan Munzlinger

Ziel sei es, heißt es in einer Pressemeldung der Stadtverwaltung, die Verkehrssicherheit vor der Grundschule und den Kindertagesstätten in der Hofgartenstraße und Steinweg zu verbessern. Die dortigen Probleme und Schwierigkeiten seien bereits seit langer Zeit vorhanden und bekannt. Es erweise sich allerdings als schwierig, eine gute Lösung zu finden, die die Interessen aller (Kinder, Anwohner, Eltern) berücksichtige, auch aufgrund der gegebenen geografischen Situation. „Sichere Schul- und Kitawege sind unabdingbar, wir probieren jetzt die umgesetzten Maßnahmen aus und bessern dann nach wenn nötig. Manche Planungen erweisen sich in der Praxis als besser als vermutet“, äußerte sich Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer am Mittwoch.

Inzwischen hat sich die OB einen Überblick über die Situation verschafft. Dabei habe sie festgestellt, dass viele zur Entspannung der Verkehrssituation angebrachte Kiss-and-Ride-Parkplätze offensichtlich über einen längeren Zeitraum von Autos zugestellt waren, obwohl diese Parkplätze von 7.30 bis 16.30 Uhr ausschließlich für das kurzfristige Parken, etwa zum Absetzen der Kinder, vorgesehen sind. Sie versprach, dass die Stadt dem schnellstmöglich nachgehen wird. „Man kann den Eltern, die auf der Straße halten, um ihre Kinder abzusetzen, keinen Vorwurf machen, wenn die dafür vorgesehenen Parkplätze zugeparkt sind“, sagte sie.

Nichtsdestotrotz begrüße sie es sehr, wenn die Eltern weiter außerhalb – etwa auf dem Parkplatz „Jahnhalle“ – parkten, und ihre Kinder ein Stück zu Fuß gehen ließen, um die Verkehrssituation in der engen Hofgartenstraße zu entspannen.

Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, versprach die Oberbürgermeisterin, die Belichtung des Zebrastreifens Hofgartenstraße/Ecke Reitschule nachzubessern. Auch ist ein weiterer Zebrastreifen in der Dessauer Straße vorgesehen, damit die Kinder, die aus dieser Richtung zur Schule kommen, sicher queren können. Sobald die Witterung es zulasse, würden zudem Markierungsarbeiten für weitere Kiss-and-Ride-Parkplätze folgen, verspricht die Verwaltung.