Seit Oktober ist der Kernbereich des Bad Kreuznacher Stadtteils Bad Münster am Stein als Fördergebiet im Stadtumbau West aufgenommen. Inzwischen liegt seit Sommer dieses Jahres auch der Entwurf für ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) vor. Gleichwohl: Ein zentraler Punkt, die Sanierung des historischen Kurmittelhauses, dürfte die Möglichkeiten des Förderprogramms bei Weitem übersteigen. Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer nannte in der jüngsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr Kosten in Höhe von 13 Millionen Euro. Die OB sieht daher nur den Weg, das Gebäude zu vermarkten und einen Investor dafür zu finden.

Die Kreuznacher Liberalen unterbreiteten dazu einen anderen Vorschlag. Sie wollen, dass die Verwaltung prüft, ob ein Hotel im Bereich des Gradierwerks Ost möglich ist, dessen Front zum Krankenhaus architektonisch an ...

Lesezeit für diesen Artikel (497 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.