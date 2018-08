„Die eingeleiteten Maßnahmen zeigen Erfolge. Erste Abkochgebote für das Trinkwasser von Teilbereichen im betroffenen Gebiet konnten am heutigen Tage aufgehoben werden“, erklärte Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg, der Leiter des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, gestern Nachmittag. So ist für die Versorgungsbereiche Simmertal, Martinstein und Hochstädten, Schwarzerden sowie Weitersborn, Königsau und Horbach ein Abkochen des Leitungswassers vor dessen Gebrauch nicht weiter notwendig. „Die Chlorung des Trinkwassers wird trotz des Aufhebens des Abkochgebots in diesen Versorgungsbereichen weiter durchgeführt“, erklärt Lichtenberg. Die durchgeführten Chlormessungen in den besagten Bereichen hätten ergeben, dass die Werte stabil sind und daher künftig auch wieder auf ein Abkochen verzichtet werden könne.

Weiterhin abgekocht werden muss das Trinkwasser hingegen in den Versorgungsbereichen Bruschied, Heimweiler, Kellenbach, Rudolfshaus und Schneppenbach. Hier läuft auch die Chlorung des Trinkwassers noch weiter. Wann dieses Abkochgebot aufgehoben werden ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.