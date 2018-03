Aus unserem Archiv

Rüdesheim

Glück im Unglück hatte am Montag ein 69-jähriger Mann, der nach einer Vermisstensuche rechtzeitig gerettet werden konnte. Gegen 16.45 Uhr fand eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach den seit 14.15 Uhr Vermissten in der Gemarkung Rüdesheim unterkühlt und nass wieder auf. Der Mann ist dement und befand sich auf dem Boden liegend in einer hilflosen Lage.