Sintflutartiger Regen erzeugte am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine Schlamm- und Gerölllawine, die vor allem die Fassadenfabrik IGM in Medard schwer in Mitleidenschaft zog. In Lauterecken waren schwerpunktmäßig die Saarbrücker Straße und der Stadtteil Auf Röth betroffen. Zahlreiche Keller liefen voll, Wasser, Schlamm und Geröll bedeckten die Straßen und Plätze, Bäume knickten um. Die Freiwillige Feuerwehr war noch den ganzen Montagabend an etlichen Stellen im Einsatz.

Erst verletzte sich ein Kollege, dann kam der verheerende Regen Erst verletzte sich ein Kollege, dann kam der verheerende Regen Als Tag des doppelten Unglücks wird jener 11. Juni bei IGM in Medard in Erinnerung bleiben: Mittags verunglückte ein Baggerfahrer ...

