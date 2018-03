Ungeschminkt: Hinter den Kulissen mit Wonderfrolleins

Aus unserem Archiv

Bretzenheim

Haarspraywolken wabern durch den Raum, Massen von Make-up schmücken jede Ablagefläche, ein streng riechender Nagellackdunst macht sich breit. Nein, hier handelt es sich nicht um einen Kosmetiksalon, sondern um die Damenumkleidekabine der Bretzenheimer Kronenberghalle, in der sich die Wonderfrolleins ihren Weg in die Vergangenheit bahnen. Die Stargäste des diesjährigen Närrischen Rendezvous lassen die 50er-Jahre aufleben – und zwar nicht nur in ihrer Liedauswahl. Das Gesamtpaket soll stimmen – und dazu gehören eben auch rote Lippen, bunte Nägel und voluminöse Petticoats.