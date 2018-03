Tschernobyl-Hilfe Sobernheim seit 20 Jahren ein verlässlicher Partner

Die Tschernobyl-Hilfe Bad Sobernheim feierte am Donnerstagabend ihr 20-jähriges Bestehen mit einem kleinen Kommersabend im Gemeindesaal in Kirschroth. Zuvor unterhielt Zauberer Atschy aus Odernheim die 16 weißrussischen Kinder auf ganz entzückende Art und Weise.

Zauberer „Atschy“ aus Odernheim verzauberte die weißrussischen Kinder beim kleinen Kommersabend „20 Jahre Tschernobyl-Hilfe Bad Sobernheim“ am Donnerstag am und im Kirschrother Gemeindesaal. Vorsitzender Lothar Gram erinnerte an die beiden Jahrzehnte ständigen Einsatzes. Foto: Martin Köhler

Die Festrede hielt Lothar Gram, der Vorsitzende der Tschernobyl-Hilfe. „Es war eine Katastrophe, die dazu geführt hat, dass Menschen einander kennenlernten.“ Diese Begegnungen hätten beider Leben bereichert. „Ich hätte früher niemals vermutet, einmal im Leben nach Weißrussland zu kommen“, sagte Gram, der gemeinsam mit seiner Frau Therese schon neunmal in dem osteuropäischen Land zu Gast war.

Die Armut und die Einfachheit des Lebens im ländlichen Weißrussland und der Ukraine sei wie „eine Reise in die Vergangenheit“, doch die Gastfreundschaft, die man dort erfahre, gleiche den fehlenden Komfort mehr als aus.

Immer wieder fragten ihn Naheländler, warum man gut 25 Jahre nach der Reaktorkern-Schmelze in Tschernobyl immer noch Kinder nach Deutschland hole. Die Antwort sei. Grams Antwort: „Weil sich etliche radioaktive Stoffe erst nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten neutralisieren.“ Gerade in Weißrussland seien Luft und Boden stellenweise erheblich kontaminiert, ohne dass man die Chance habe, die Radioaktivität zu bemerken.

Die Krankheitsraten in der Bevölkerung seien bei vielen Krebsarten erheblich höher als in nichtbetroffenen Regionen. Daher wolle man die Tschernobyl-Hilfe unbedingt fortsetzen, um wenigstens einigen Kindern – im Falle des Bad Sobernheimer Vereins denen aus dem Großraum Klimowitschi – die Chance zu geben, vier Wochen pro Jahr ihr Immunsystem im relativ gesunden Naheland zu stärken.

„Es ist kein freudiges Ereignis, das wir heute feiern“, fügte Lothar Gram nachdenklich an, „wir versuchen nur, zu helfen.“

Dann dankte er den Gastfamilien der vergangenen 20 Jahren, ohne deren Bereitschaft, fremde Kinder aufzunehmen, die Tschernobyl-Hilfe niemals hätte entstehen und fortgeführt werden können. Wer könne sich heute noch daran erinnern, dass die Gastfamilien in den Anfangsjahren zwischen 200 bis 240 Mark pro Kind zahlen mussten, um den Transport und die Nebenkosten zu sichern?

„Der Anfang war schwer“, sagte der Vorsitzende, „doch heute haben wir das Glück, dass Menschen da sind, die uns finanziell wie materiell unterstützen“, sodass die Transportkosten von rund 9000 Euro 2012 voll von den beiden Tschernobyl-Vereinen in Kirschroth beziehungsweise im Westerwald getragen werden können. Denn im Westerwald verbringen weitere 60 Kinder aus Klimowitschi momentan ihren Erholungsurlaub.

Auch das Land Rheinland-Pfalz lobte Lothar Gram als „vorbildlich“. Als letztes verbliebenes Land aus dem anfänglich großen Kreis der Zuschussgeber schieße es alljährlich 50 Euro pro neu eingeladenem Kind zu, was in diesem Jahr einen Betrag von rund 2000 Euro ausmache, so Gram weiter.

„Ob wir heutzutage noch Gasteltern finden würden, wenn sie für den Aufenthalt zahlen müssten?“, fragt sich der Vereinschef.



Die großzügige finanzielle Unterstützung durch Gönner habe es der Tschernobyl-Hilfe Bad Sobernheim ermöglicht, als eine von wenigen Vereinen eine Art Ganztagesbetreuung über vier Wochen hinweg anzubieten.

Vor Jahren organisierte die Hilfe auch alljährliche Konvois, die man dann beispielsweise mit Krankenhaus-Hilfsgütern ausgestattet, nach Klimowitschi entsandte. Diese Hilfe habe allerdings aus Kostengründen eingestellt werden müssen, so Lothar Gram.

Im Anschluss an die Festrede fand eine kleine Fotoschau statt, ehe Deutsche und Weißrussen gleichermaßen das Grillfleisch und die vielen frischen Salate genossen. (art)