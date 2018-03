Trickdiebe bestehlen Rollstuhlfahrerin: Polizei bittet um Hinweise

Trickdiebe haben am Freitagmittag in der Bad Kreuznacher Innenstadt die Tasche einer Rollstuhlfahrerin gestohlen.

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Foto: Silas Stein/Archiv – dpa

Die 45-jährige Geschädigte hielt sich gegen 13.30 Uhr in Höhe eines Juweliers in der Fußgängerzone auf, als sie vn einem jungen Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Während des Gesprächs mit der Dame hat womöglich ein zweiter Täter den Rucksack vom Rollstuhl der Frau entwendet.

Wie die Polizei mitteilt, wird einer der Täter als etwa 16 bis 18 Jahre alter Heranwachsender mit schwarzen Haaren und Bart beschrieben. Zu dem zweiten Täter liegen keine Hinweise vor.

Die Polizei fragt: "Wer hat die Tathandlung womöglich beobachtet und/oder kann Angaben zu dem oder den bisher unbekannten Tätern machen?" Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach entgegen, Tel. 0671/881 11 01, E-Mail pibadkreuznach@Polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle.