Tourismusabgabe regt Unternehmer zum Widerspruch an: Kämmerer Heinrich spricht von "Sauerei"

Seit dem 1. Januar 2016 erhebt die Stadt Bad Kreuznach die viel diskutierte Tourismusabgabe. Nach der Erhöhung der Grundsteuer B sowie Gewerbesteuer sehen sich viele Unternehmer über Gebühr strapaziert und planen aktiven Widerstand.

Die Gradierwerke sollen in vollem Umfang erhalten werden. Die Sanierung kostet Geld. Viel Geld. Ein Teil davon könnte aus den Einnahmen der Tourismusabgabe stammen. Die Stadt kalkuliert mit Einnahmen von rund 300.000 Euro pro Jahr. Archiv

Foto: Harald Gebhardt

Dabei dauert die öffentliche Debatte darum bereits sehr lange an. Schon vor ihrer Einführung sorgte die damals noch als Fremdenverkehrsbeitrag geführte Zahlung an die mit der Einziehung betraute GuT GmbH (Gesundheit und Tourismus) für heftige Magenschmerzen bei den Gewerbetreibenden in der Stadt.

Viele Widersprüche sollen Verwaltungsaufwand erhöhen und Abgabe „absaufen“ lassen

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU, kurz MIT, trat schon früh in der Diskussion als Wortführer gegen die Abgabe auf. Und auch zwei Jahre nach der Einführung sagt Bernhard Mayer, MIT-Kreisvorsitzender Bad Kreuznach: „Wir empfinden die Tourismusabgabe als hochgradig ungerecht. Deswegen unterstützen wir die Betriebe dabei, Widerspruch einzulegen.“ Ein Angebot, dass die MIT durchaus offensiv formuliert. Mayers Vorstandskollege Wunibald Böhmer, Rechtsanwalt, äußerte, man wolle die GuT durch möglichst viele Widersprüche gegen die Abgabenbescheide im Verwaltungsaufwand „absaufen“ lassen.

Gedankengänge, die Kämmerer und Bürgermeister Wolfgang Heinrich als „Sauerei“ bezeichnet. Heinrich führte die Tourismusabgabe ein, erste Gedankenspiele dazu gab es bereits im Oktober 2012. „Das ist alles schon zig Mal besprochen und diskutiert worden. Manche wollen es einfach nicht verstehen“, kontert Heinrich die Kritik an der Abgabe und verweist darauf, dass man als Kommune keine andere Wahl habe, als die Anweisungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zu befolgen. Diese habe die Stadt nämlich dazu aufgefordert, ihre Einnahmepotenziale vollständig auszuschöpfen.

Abgabe: unfair und intransparent?

Kritik von der MIT als Unterorganisation der CDU zu hören, überrasche ihn. Schließlich sei es auch die CDU gewesen, die damals die Einführung der Abgabe im Stadtrat beschlossen habe. Bernhard Mayer hält dagegen. Er stellt klar: „Wir sind eine unabhängige Vereinigung. Wir vertreten nicht unbedingt die Meinung der CDU-Gremien.“ In der MIT könne jeder Unternehmer Mitglied werden, in den Vorstand könnten aber nur CDU-Mitglieder. Außerdem findet Mayer, der gemeinsam mit seinem Bruder das gleichnamige Möbelhaus führt: „Ich kann nicht erkennen, was an Widersprüchen anrüchig sein sollte. Bei der Einkommenssteuer ist das gängig. Das Einlegen von Rechtsmitteln ist legal.

Grundsätzlich sei es so, dass die Abgabe unfair und intransparent sei. Mayer führt das Beispiel einer Bosenheimer Frisörin an. „Sie zahlt den gleichen Satz wir eine Frisörin, die ihren Laden mitten im Kurgebiet hat. Die Bosenheimerin wird aber wohl keinem Touristen jemals die Haare schneiden“, findet Mayer. Für ihn ebenfalls ein griffiges Beispiel: Ein Anwalt zahle, egal wen dieser vertrete. „Ein Scheidungsanwalt hat nichts mit Tourismus zu tun, einer der Hotels vertrete, dagegen schon.“ Der Möbelhausinhaber bemängelt zudem: „Bisher konnte mir noch niemand erklären, wie die Erhebungssätze berechnet wurden. Das sieht nach Willkür aus.“

Fast jeder muss zahlen

Als Bestandteil der städtischen Haushaltskonsolidierung soll der Beitrag dafür sorgen, dass zusätzlich Geld in die klasse Stadtkasse gespült wird. Ursprünglich seit 2014 als Abgabe für die Art von Unternehmen geplant, die direkt vom Tourismus in der Stadt profitieren, weitete die Öffnung des Kommunalabgabegesetzes (KAG) im Dezember 2015 den Beitrag auf nahezu alle Branchen aus. Seit der Novellierung des Paragrafen 12 galt: Nicht nur wer unmittelbar vom Tourismus (Hoteliers, Gastronomie et cetera) profitiert, muss bezahlen, sondern auch die, die diese Profiteure in die Lage dazu versetzen (zum Beispiel Versicherungs- oder IT-Dienstleister).

Die mittelbar Betroffenen rückten also stärker in den Fokus. Die aktualisierte Liste der Veranlagten umfasst 133 Branchen für die jeweils ein Vorteilssatz und ein Gewinnsatz festgelegt sind. Der Vorteilssatz wurde von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeitern des Rechtsamtes, der Kämmerei und der GuT, festgelegt. Der Gewinnsatz stammt aus dem Katalog des Städte- und Gemeindebundes. Für beide gilt: je höher der vermutete Umsatz durch den Tourismus, umso höher der Satz.

Mayer stellt aber klar: „Deswegen gibt es in der CDU noch lange keinen Streit.“ Und auch die Stadtratsfraktion tritt auf die Stressbremse und befeuert die Harmonie. „Das Thema Tourismusabgabe ist für uns zurzeit nicht auf der politischen Agenda. Wenn in der Normenkontrollklage von Rechtsanwalt Kanzler das Gericht gesprochen hat, werden wir uns mit dem Thema beschäftigen und versuchen eine einvernehmliche Lösung zu finden“, formulieren Fraktionsvorsitzender Werner Klopfer und sein Stellvertreter Helmut Kreis in einer Presseerklärung.

Von unserem Redakteur Marian Ristow