Toller Einstand in der neuen Narrhalla: Grün-Gelb beweist sich als karnevalistische Großmacht

Aus unserem Archiv

Hackenheim

Da hatte am Samstag gar der Grün-Gelbe Obernarr und Sitzungspräsident Mike Ohl etwas Bammel, bevor sich die Narren des KKC Grün-Gelb in der neuen Narrhalla der Kaiserremise des Bonnheimer Hofes ins närrische Treiben stürzten. Wobei alles Lampenfieber unnötig war, denn Grün-Gelb ist nach wie vor eine karnevalistische Großmacht in Bad Kreuznach und bewies dies auch mit einer fantastischen Fastnachtssitzung.