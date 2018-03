Tina Gareis begeistert Schüler für gesunde Ernährung – Erste Schulökotrophologin des Landes arbeitet am Kreuznacher Röka

Sie steht eher selten im Rampenlicht – und ist dennoch eine wichtige Schnittstelle beim einmaligen Mensa-Projekt am Bad Kreuznacher Gymnasium am Römerkastell. Tina Gareis, 28, Schulökotrophologin. Die erste in Rheinland-Pfalz. Seit einem Jahr arbeitet die Ernährungswissenschaftlerin am Röka und ist längst im Schulalltag integriert.

Die erste Schulökotrophologin in Rheinland-Pfalz: Tina Gareis arbeitet seit einem Jahr am Gymnasium am Römerkastell. Foto: Stephan Brust

Bad Kreuznach – Sie steht eher selten im Rampenlicht – und ist dennoch eine wichtige Schnittstelle beim einmaligen Mensa-Projekt am Bad Kreuznacher Gymnasium am Römerkastell. Tina Gareis, 28, Schulökotrophologin. Die erste in Rheinland-Pfalz. Seit einem Jahr arbeitet die Ernährungswissenschaftlerin am Röka und ist längst im Schulalltag integriert.

Tina Gareis bringt die Kinder ins Schwitzen. NaWi steht auf dem Programm, die Abkürzung für das Fach Naturwissenschaften in den fünften und sechsten Klassen. Thema: Energie und Bewegung. Die Bücher werden zur Seite gelegt. Laufen ist angesagt. Auf der Stelle. Das macht sichtlich Spaß. Zehn Minuten, dann setzt Tina Gareis das Stopp-Zeichen. Durchatmen. „So“, sagt die Schulökotrophologin, „um die Kalorien eines Snickers zu verbrennen, müssen wir jetzt noch fünf Minuten weitermachen.“ Die Schüler staunen. Die Methodik funktioniert. „Ich bin eher der praxisorientierte Typ“, unterstreicht Tina Gareis. Damit ist sie bis dato prima gefahren. Denn sie ist nicht nur bei den Kindern beliebt, auch im Kreis der Lehrer genießt sie einen guten Ruf – als zuverlässige und kompetente Fachkraft.

Viele nutzen ihren Erfahrungsschatz, um Unterrichtsstunden gemeinsam mit ihr zu gestalten. Schulleiter Hermann Bläsius lässt ihr entsprechende Freiheiten – weil das Vertrauen hoch ist. „Ein ideales Arbeitsumfeld“, freut sich die 28-Jährige, deren Stelle vom Land finanziert wird und deren Vertrag noch bis Juni 2013 läuft. Tina Gareis denkt allerdings schon weiter. „Ich könnte mir gut vorstellen, hier zu bleiben“, sagt sie – und hofft. Erste Gespräche dazu wird es nach den Sommerferien geben.

Dann geht auch der Bau der neuen Mensa am Röka in die Endphase. Eröffnung ist am 9. November. Es ist das Projekt, das Tina Gareis erst nach Bad Kreuznach gebracht hat. Während sich Sternekoch Johann Lafer und seine Guldentaler Kochschule food@ucation um die Zubereitung der Speisen kümmern werden, koordiniert die Ökotrophologin alles, was parallel dazu passiert. Sie leitet diverse Arbeitskreise, steht aber auch im engen Kontakt mit dem Mensabeirat, der aus zwölf Schülern aller Jahrgangsstufen sowie Eltern und Lehrern besteht. „Das Wichtigste ist, dass die Kinder eng eingebunden sind“, erklärt Tina Gareis.

Gekocht werden ausschließlich saisonale und regionale Produkte – nach den Wünschen der Schüler. Das hat auch die Ökotrophologin in dieser Form noch nicht erlebt. Nachdem sie in Gießen Ernährungswissenschaften und Pädagogik studiert hatte, arbeitete sie zuletzt an der Fachhochschule Fulda. „In dieser Zeit war ich gerade im Vogelsbergkreis sehr viel in Schulmensen unterwegs. Die waren aber längst nicht so weit wie das Projekt hier am Römerkastell“, betont sie.

Bis zur Eröffnung der neuen Mensa am 9. November bleibt natürlich noch einiges an Arbeit – zumal die gebürtige Sauerländerin in ihrem ersten Jahr am Röka schon vieles initiiert hat, was unabhängig davon läuft. Im Rökafe beispielsweise unterstützt Tina Gareis die Mütter der Schüler und erarbeitet gerade mit ihnen ein Handbuch für Rezepte und Abläufe. Darüber hinaus sorgt sie gemeinsam mit Lehrerin Angela Zimmer dafür, dass im NaWi-Unterricht Themen wie Gesundheit und Ernährung nicht erst am Ende der sechsten Klasse, sondern bereits ab der fünften Jahrgangsstufe behandelt werden. „Langweilig wird's nie“, sagt Tina Gareis und lacht. „Aber genau das ist der Job, den ich mir immer gewünscht hatte.“



Mehr zu ihren Erfahrungen als Schulökotrophologin lesen Sie im Blog von Tina Gareis: www.schuloecotrophologin.blogspot.de

Stephan Brust