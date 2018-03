Tägliche Kletterpartie zum Schutz der Vögel

Derzeit sind die Monteure des Rhein-Ruhr-Verteilnetzes, einer Tochtergesellschaft der RWE Deutschland, in der Region unterwegs, um an rund 1500 Strommasten und -stationen in der Region Schutzvorrichtungen für Vögel anzubringen.

Marco Neumann und Alexander Posininsky machen sich bereit für den Aufstieg. Helm und Klettergurt werden festgezurrt, ein riesiger Phasenprüfer baumelt bereits an einem freien Karabinerhaken. Dann geht es los: Meter für Meter erklimmen die Monteure des Rhein-Ruhr-Verteilnetzes den gut zehn Meter hohen Strommasten am Ortsausgang von Spall. Neumann und Posininsky sollen dort oben Leben retten, indem sie an den 20 000-Volt-Mittelspannungsfreileitungen Schutzvorrichtungen für Großvögel anbringen. Das hat der Gesetzgeber bundesweit so vorgesehen.



Strommasten und -stationen sind nämlich nach wie vor beliebte Rastplätze für die Vogelwelt. Das bleibt so lange ungefährlich, wie die Tiere nicht mit einem Leiterseil und einem geerdeten Masten gleichzeitig in Berührung kommen. Passiert dies, fließt Strom und der Vogel ist tot. Insbesondere große Tiere wie Störche, Greifvögel und Eulen lösen mit ihren großen Flügelspannen immer wieder solche Erd- oder Kurzschlüsse aus. Laut dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ist etwa beim Weißstorch der sogenannte Stromtod die häufigste Todesursache in seinen Brutgebieten.



1500 Masten müssen deshalb alleine in der Region Rhein-Nahe-Hunsrück bis Ende des Jahres nachgerüstet werden. Dafür bringen die Monteure je nach Art der Mittelspannungsfreileitung über den Isolatoren und Seilübergängen Schutzhauben an, die die Strom führenden Leiterseile abdecken. Außerdem werden außerhalb des Gefahrenbereichs angeraute Sitzbretter auf den Traversen montiert, die den Großvögeln einen sicheren Lande- und Beobachtungsplatz bieten. Dort, wo die Tiere auf keinen Fall landen sollen, installieren die Monteure Abweiser mit elastischen Stangen aus Kunststoff.



Drei Stunden lang hängen Neumann und Posininsky dafür heute in den Seilen. Von unten versorgt sie Kollege Michael Dotzauer mit mit dem nötigen Material. „Normalerweise haben wir für jeden Mastpunkt etwa ein bis eineinhalb Stunden Zeit zur Verfügung. Wo das Gelände aber so unwegsam ist wie hier und wir mit unserer Hubarbeitsbühne nicht an den Masten herankommen, dauert es entsprechend länger“, erklärt Dotzauer. Drei Masten hat sein Team am Ende des Tages bestückt. Damit bis Ende des Jahres alle 1500 Masten gesichert sind, müssen allerdings über 120 Stationen im Monat von den Monteuren nachgerüstet werden. RWE muss dafür im Bereich des Regionalzentrums Rhein-Nahe-Hunsrück insgesamt drei Millionen Euro investieren.

Die Bevölkerung wiederum soll von den Arbeiten so wenig wie möglich mitkriegen. „Wenn wir doch mal eine Leitung freischalten müssen, können wird das normalerweise mit unserem mobilen Stromaggregator überbrücken“, sagt Dotzauer. „Wo das allerdings nicht klappt, informieren wir die Anwohner über mögliche Stromausfälle selbstverständlich im Vorfeld“, versichert der Monteur. (sw)