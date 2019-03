So richtig ungemütlich wurde es am Sonntagnachmittag vor allem im westlichen Landkreis Bad Kreuznach durch Sturm "Eberhard". Von Verletzten oder schwersten Schäden wurde allerdings trotz der Vielzahl von Einsätzen der Feuerwehren und der Polizei nichts bekannt.

Alles, was nicht niet- und nagelfest war, flog am Sonntagnachmittag bei stürmischem Wetter mit starken Windböen durch die Gegend. Am gravierendsten tobte sich Sturm "Eberhard" im Westen des Kreises aus. Im ...