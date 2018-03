Streetworker als Helfer in Flüchtlingsfragen: Kirner Bürgermeister will hauptamtliche Stelle einrichten

Rund 300 Flüchtlinge leben derzeit in der Stadt Kirn. Viele davon sind inzwischen anerkannt und haben auf absehbare Zeit ein Bleiberecht erworben. Da geht nicht immer alles glatt im Alltag.

Foto: dpa

In einem Gespräch mit unserer Zeitung sagt Bürgermeister Martin Kilian, dass beim nötigen Schritt zu einer dauerhaften Integration neue Wege nötig seien. „Wir müssen das Thema über unsere gesetzliche Aufgabe hinaus forcieren“, sagt der Bürgermeister. Das Themenfeld hatte er schon in seiner Haushaltsrede vor Weihnachten angeschnitten und dabei einen hauptamtlichen Helfer, eine Art „Streetworker“, ins Spiel gebracht.

Unterstützung ist nötig

Über das Willkommenheißen und das Abnabeln hinaus, also über Wohnung, erste Kontakte, Hilfe beim Einkaufen, müsse man künftig mehr tun, wenn die Integration gelingen sollte. Die ehrenamtlichen Initiativen in der Stadt Kirn allein könnten das jedenfalls nicht schaffen, sagt Kilian. Dies zumal in den vergangenen Monaten ein verstärkter Zuzug nach Kirn aus den umliegenden Dörfern, aber auch aus anderen Regionen, etwa aus der Trierer Region, erfolgte.

Der Anteil der jungen Menschen, die nach Kirn kommen, sei dabei überproportional hoch. Viele Erwachsene machen bereits Integrationskurse, die Kindertagesstätten und die Schulen leisteten eine herausfordernde Integrationsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dennoch sei bei allen positiven Beispielen mitunter ein ernüchterndes Fazit zu ziehen: Die Arbeit sei mühsam, der Zeitaufwand oft hoch, und manchmal blieben auch die Erfolge ganz aus. Gerade für ehrenamtlich Tätige sei das mitunter entmutigend.

Kilian stellt sich vor, die Integration hauptamtlich zu unterstützen. Er ist dabei auch noch auf der Suche nach Sponsoren. Der Stelleninhaber sollte seiner Ansicht nach helfen, die Flüchtlingsarbeit weiter zu vernetzen und Kontakte zu Vereinen herzustellen.

Ermutigende Beispiele der Vereinsarbeit mit Flüchtlingen wie beispielsweise beim VfR Kirn gebe es ja schon. Aber auch die Wirtschaft und das Handwerk seien hier gefragt. Es gelte, etwa Flüchtlinge in interessierte Handwerksbetriebe zu vermitteln, wie das auch schon dank der Hilfe durch die Integrationsklasse der berufsbildenden Schulen gelang.

Im Januar wird die ökumenische Flüchtlingshilfe im Stadtrat ihre Arbeit vorstellen. Dann soll auch ein Tätigkeitsprofil für die zu schaffende Integrationsstelle entwickelt werden. Vielleicht könne die Stelle in einer Außenstelle des Ausländerpfarramts angesiedelt werden oder auch bei einer der Kirchen. Man hoffe, Geldgeber und vor allem auch eine geeignete Persönlichkeit für die keineswegs leichte Aufgabe zu finden, sagt Martin Kilian.

Integration gelingt nicht immer

Integration gelingt nicht immer. Das weiß man auch bei der Polizei, die in einem Fall mit Körperverletzung, an der eine „Handvoll“ jugendlicher Immigranten beteiligt war, weiter ermittelt. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Inspektionsleiter Joachim Reimann, dass hier ganz wenige Jugendliche mit Migrationshintergrund massiv störten und damit das Ansehen vieler friedlicher und anpassungswilliger Jugendlicher in Misskredit bringen. Reimann weiß, dass diese kleine Gruppe mutwilliger Jugendlicher auch eine klare polizeiliche Ansage nicht besonders beeindruckt. Es gelte aber, die Problematik jetzt nicht in Zusammenhang etwa mit den Vorkommnissen von Kandel zu vermischen, zu verallgemeinern und die vielfach gute Integrationsarbeit damit zu trüben.

Das Thema müsse man jedenfalls beobachten. Die Jugendlichen blieben noch hier in Kirn, auch wenn sie aus den Einrichtungen für minderjährige Flüchtlinge übers Jobcenter in eine eigene Wohnung gewechselt seien. Somit sei dann zwar die Betreuung nicht mehr zuständig, aber das Problem der Verhaltensauffälligkeit damit noch längst nicht gelöst.

Von unserem Redakteur Armin Seibert