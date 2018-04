Strafverfahren: Keine Gnade für "No Mercy"

Bad Kreuznach Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz, unerlaubte Veranstaltung von Glücksspiel, Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel, Steuerhinterziehung, Erpressung von Schutzgeld, Bedrohung von Beamten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch, Bildung einer bewaffneten Gruppe und permanente Verstöße gegen das Verkehrsrecht und schließlich sogar der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung: So lauten die Vorwürfe, die die polizeiliche Ermittlungsgruppe „Schranken“ an die Mitglieder der vermeintlich aufgelösten Vereinigung „No Mercy“ formuliert.

Inszenierten sich gerne mit Waffen, Drogen und Masken: Nach Einschätzung der Ermittlungsgruppe „Schranke“ haben die Mitglieder von „No Mercy“ versucht in der Kurstadt mafiaähnliche Strukturen zu installieren. Gegen die inzwischen wohl aufgelöste Gruppe laufen einige Verfahren.

Foto: privat

Einige dieser Verfahren sind bereits abgeschlossen, einige laufen aktuell vor den Bad Kreuznacher Gerichten. Die Mehrzahl der Verfahren befindet sich derzeit aber noch in Vorbereitung.

Bei dem Prozess gegen einen 21-jährigen Mehrfachtäter, der sich wegen schwerer Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten muss und der den Ermittlern als einer der Anführer von „No Mercy“ gilt, präsentierte die Polizei brisante Details zu der rockerähnlichen Gruppierung, die in ihrer Hochzeit aus rund 25 Mitgliedern bestanden haben soll – alles junge Männer zwischen 18 und 28 Jahre mit Migrations- und Frustrationshintergrund. Viele Mitglieder traten bereits vor ihrer „No Mercy“-Mitgliedschaft strafrechtlich in Erscheinung. Dem 21-jährigen Türken, der nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, könnte im schlimmsten Fall die Abschiebung drohen. Gegen ihn wurde bisher in mehr als 40 Fällen ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, in der Diskothek Space Park, inzwischen Viva, mehrere Personen brutal zusammengeschlagen zu haben. Der Mittäter, ebenfalls ein „No Mercy“-Mann, brach einem Opfer bei dem Vorfall mit einem Teleskopschlagstock den Kiefer. Dessen Fall wurde vom Verfahren gegen den 21-Jährigen abgetrennt und wird ab heute ebenfalls vor dem Amtsgericht verhandelt.

Keinen Respekt vor der Polizei

Der leitende Ermittler berichtete vor Gericht von sinkendem Respekt der Gangmitglieder gegenüber der Polizei. Diese hätten gezielt versucht, sich rechtsfreie Räume zu schaffen, in denen die Behörden nichts zu melden haben. Bei Polizeikontrollen sei vor allem der 21-jährige Angeklagte negativ aufgefallen. Er habe ständig die Konfrontation gesucht. „Ihr habt hier nichts zu sagen“ sei eine exemplarische Aussage des Angeklagten bei einer der vielen Kontrollen gewesen. Außerdem habe die Gruppierung territoriale Ansprüche formuliert, besonders in den von ihr produzierten Musikvideos, und habe mit Gewalt und Einschüchterung etwaige Konkurrenten abschrecken wollen. Besonders schwerwiegend, aus der Sicht der Polizei aber letztlich hilfreich: In den von Rapper Apokalypse, so lautet das Pseudonym des 21-jährigen Angeklagten mit Aggressionsproblemen, veröffentlichen Videos kamen einige Straftaten der Gang zur Sprache.

Diesen leichtsinnigen lyrischen Ausfluss musste ein 29-jähriger, der als gleichberechtigter Anführer der Bande gilt, teuer bezahlen. Die besungenen Kokaindeals, in Verbindung mit den im Video gezeigten Aufnahmen aus exakt jener Shisha-bar in der Beinde brachten die Ermittler erst auf die Spur von „No Mercy“. Den 29-jährigen Vorbestraften, gegen den auch ein Verfahren wegen Menschenhandel lief, verurteilte das Landgericht vor drei Wochen zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten. In der Shishabar, die er gemeinsam mit seinem Bruder betrieb, fand die Polizei 20 Gramm Kokain und 6000 Euro in bar.

Rockergangs waren das Vorbild

Nach Einschätzung der Polizei ist aus der losen Gruppierung im Sommer 2016 die Gang „No Mercy“ entstanden. Optisch lehnte man sich an den klassischen Look von Motorradklubs an: Lederkutten, Aufnäher und einen Totenkopf als Emblem. Nur die Motorräder fehlten.

Der leitende Ermittler erklärte, dass sich der 21-jährige genau informiert habe wie solche Klubs strukturiert seien. Als erster Rückzugsort habe eine Shishabar in der Viktoriastraße gedient. Später habe man in der Beinde ein Klubheim angemietet, das als Zentrale diente. Auf dem Kreuznacher Jahrmarkt 2016 seien die „No Mercy“-Mitglieder zum ersten mal als nach außen wahrnehmbare Gruppierung in einheitlicher Uniformierung aufgetreten, erklärte der Ermittler vor Gericht. Und seit diesem Tag hat die Polizei die Jungs wohl im Visier.

Eine ebenfalls tragende Rolle spielt ein 24-jähriger Mann aus Ginsheim-Gustavsburg. Der aus dem arabischen Raum stammende Betriebsleiter einer Sicherheitsfirma war lange Zeit Türsteher im Bad Kreuznacher Space Park wo auch die beiden mutmaßlichen „No Mercy“-Köpfe verkehrten und einige Delikte, vor allem Körperverletzungen, begingen. Die Ermittler vermuten, dass es hier zum ersten Kontakt zwischen dem Türsteher und den beiden Pseudorockern kam. Gemeinsam gründete man „No Mercy“. Der Sicherheitsmann wirkte als „Vorstand Germany“. Das sollte den Eindruck eines deutschlandweit operierenden Vereins suggerieren. Letztlich war dies nichts als reine Show.

Für Bad Kreuznach „einzigartig“

Insider sagen, dieses kurz existierende Netzwerk sei für Bad Kreuznacher Verhältnisse einzigartig gewesen – in negativer Hinsicht. In der aktivsten Phase der Gang, im zweiten Halbjahr 2016, seien zahlreiche Straftaten verübt worden. Die Anzahl der Verbrechen, die von Personen aus dem Dunstkreis von „No Mercy“ begangen wurden, dürfte jedoch noch um ein Vielfaches höher liegen.

Von unserem Reporter Marian Ristow