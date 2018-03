Steinschlag in der Neustadt: 100-Kilo-Brocken löste sich

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Steinschlag in der Bad Kreuznacher Klappergasse: Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger, dass am Ende der Klappergasse, kurz vor dem Eingang zum Panoramaweg, mehrere Steine vom Hang herunter gerollt sind. Die Stelle befinde sich auf Höhe der Hausnummer 21, teilte er der Polizei mit.