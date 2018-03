Stadtteil vermisst bei Kanalbau Solidarität

Die im Einigungsvertrag zwischen Bad Kreuznach und der ehemaligen Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg festgelegte Möglichkeit, dass im neuen Stadtteil höhere Abwassergebühren als im Altbereich Bad Kreuznachs erhoben werden können, stößt im Ortsbeirat auf gar keine Begeisterung.

Foto: dpa

Wohl wissend, dass der Einigungsvertrag bindend ist, verabschiedete die Stadtteilvertretung am Montagabend eine Resolution die den Stadtvorstand auffordert, dass es bei der Neufestsetzung der Abwassergebühren nur noch eine einheitliche Gebührensatzung für die gesamte Stadt einschließlich des Stadtteils BME gibt. Auch der technische Leiter der Abteilung Abwasserbeseitigung, Rainer Gerlach, und der kaufmännische Leiter Walter Kuhn konnten den Ortsbeirat nicht davon überzeugen, dass es gerecht sei, die Menschen im Stadtteil anders zu behandeln als im Altgebiet der Stadt.

Im Ortsbeirat bezweifelte niemand, dass sich in den vergangenen Jahren im neuen Stadtteil ein Investitionsstau angesammelt hat. So schätzten die Fachleute die Kosten der gesamten Kanalsanierung in Bad Münster und Ebernburg auf rund 2,4 Millionen Euro. Bisher hat die Stadt schon 1,1 Millionen Euro investiert. Die Kamerabefahrung zum Erkennen der Schäden soll sich dabei mit Kosten in Höhe von rund 300 000 Euro auswirken.

Auswirkungen haben die Schäden vor allem auf den Geldbeutel der Bevölkerung im Stadtteil. Die hat laut Ortsbeiratsmitglied Erich Menger (SPD) nun teils doppelt so hohe Gebühren als im vergangenen Jahr zu zahlen. Als Gerlach meinte, dass die Bevölkerung im Stadtteil die Kosten auch gehabt hätte, wenn die VG Bad Münster-Ebernburg in ihrer Form von vor Juli 2014 geblieben wäre, schaltete sich der ehemalige Werkleiter der VG, Norbert Welschbach (CDU) ein. Dabei entlarvte er die Aussage Gerlachs als falsch.

Denn die ehemalige Stadt BME gehörte durch die Verbandsgemeinde einer Solidargemeinschaft an. Damit wären alle Bürger der VG zu den Sanierungs- und Unterhaltungskosten der Stadt herangezogen worden – wie umgekehrt die Bevölkerung der Stadt auch zu den Kosten der Gemeinden. Jetzt aber müssen die Bürger der ehemaligen Stadt bis 2026 allein ihre Kosten tragen. Welschbach erinnerte daran, dass die Werke eine Eigenkapitalquote von 36 Prozent hatten, die Abwasserwerke der Stadt Bad Kreuznach von 90 Prozent. "Damit kann die Stadt die Sanierung des Netzes gut bezahlen", ist Welschbach überzeugt. Der Stadtteil BME sei so klein, da falle die Sanierung ohnehin kaum ins Gewicht.

Welschbach forderte denn auch Einblick in die Gebührenkalkulation, die seitens der Stadt offenzulegen sei. Ortsvorsteherin Bettina Mackeprang machte deutlich, dass durch die höheren Gebühren besonders die im Tourismus tätigen Betriebe gegenüber der Stadt benachteiligt seien. Mackeprang sagte: "Schließlich müssen die Betriebe ihre Mehrkosten auf die Gäste umlegen." Auch wenn es vielleicht ein Aufrechnen von Birnen gegen Äpfel ist, Menger, dessen Fraktion den Antrag eingebracht hatte, erinnerte daran, wie viel die Menschen im Stadtteil im Zuge der Fusion auch aufgegeben hätten, unter anderem die komplette Kur. (weiterer Bericht folgt) bj