Spiel und Spaß für 200 Kinder

Das städtische Kinderdorf im Salinental öffnet jetzt seine Pforten. Die Zelte sind längst aufgebaut. Und wenn nun wieder drei Wochen lang knapp 200 Kinder, die ihre Ferien hier verbringen, das Kinderdorf bevölkern, so wissen die wenigsten, wie viel Arbeit in den Vorbereitungen steckt, damit alles reibungslos funktioniert: vom Transport und der Organisation über die tägliche Essensverpflegung bis zum abwechslungsreichen Programm.

Bad Kreuznach – Das städtische Kinderdorf im Salinental öffnet jetzt seine Pforten. Die Zelte sind längst aufgebaut. Und wenn nun wieder drei Wochen lang knapp 200 Kinder, die ihre Ferien hier verbringen, das Kinderdorf bevölkern, so wissen die wenigsten, wie viel Arbeit in den Vorbereitungen steckt, damit alles reibungslos funktioniert: vom Transport und der Organisation über die tägliche Essensverpflegung bis zum abwechslungsreichen Programm.

„Bereit zum Entern! Piratensommer im Salinental.“ So heißt das Motto der Freizeitveranstaltung. An Bord geht's jeweils um 8 Uhr morgens, die Planken eingezogen werden um 16.30 Uhr. 2011 findet die Stadtranderholung aus terminlichen und logistischen Gründen nicht in den ersten drei, sondern in den letzten drei Wochen der Ferien statt. Trotzdem ist der Andrang so groß wie immer.

Zum Team gehören 40 Frauen und Männer: Erzieher, ehrenamtliche Betreuer und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes kümmern sich um die Fünf bis Elfjährigen. Doch es nicht allein die Altersunterschiede, auch sonst ist es ein bunt gemischter Haufen, weiß Kinderdorfleitern Vanessa Berg vom Jugend- und Kooperationszentrum „Die Mühle“. Das Miteinander zwischen den Kindern wie zwischen Betreuern und Kindern – klappt gut, sagt sie. Dafür sprechen auch die Teilnehmerzahlen.

Diesmal wird es nur noch ein Projekt täglich geben, erklärte Berg. So will sie gewährleisten, dass die Kinder am Ende der Stadtranderholung wirklich erholt sind. Neben den zehn Zelten für die Kinder und dem Projektzelt gibt es das mit Kissen ausgestattete Erzählzelt. Es soll als Ruheort dienen und einen Ausgleich zu den Aktivitäten schaffen. Dadurch haben die Kinder auch das Gefühl, nach drei Wochen entspannt in den Schulalltag einsteigen zu können.

Wie Vanessa Berg weiter erzählt, dürfen die Kinder ganz nach dem Motto des Kinderdorfs nicht nur ihre Zelte mit selbst gebastelten Flaggen und Glocken dekorieren, sondern sich auch selbst als Piraten verkleiden, mit Augenklappen oder selbst gebastelten Papageien. Ebenso werden Projekte rund ums Thema Piraten, Meer und Schätze gestaltet. Eine Piratenrallye oder Piratenfußball sind ebenfalls im Angebot, so Berg.

Die Schatztruhen für die Schatzsuche werden selbst gebastelt. Neben den Aktivitäten im Salinental stehen Ausflüge auf dem Programm: Mal geht's ins Kino, in die Bücherei, zur Polizei, zur Feuerwehr. Ein Ausflug mit dem Förster, Wasserspiele und ein Besuch des Naturhauses in Bad Münster am Stein gehören auch dazu.

Berg betont, es sei wichtig, den Kindern Wissen zu vermitteln: Spiel und Spaß sind wichtig, Lernen aber auch. Trotz den vielen Projekte sollen die Kinder ein Mitbestimmungsrecht haben und ihre Freizeit mitgestalten können. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht „ins Wasser fällt“.