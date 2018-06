Es sei immer wieder wie ein Nachhausekommen, erzählt Thomas Lebach, wenn er Bad Sobernheim besucht. Der Enkel von Alfred und Amelie Marum reiste in die Heimatstadt seiner Vorfahren und machte mit Hans Eberhard Berkemann vom Bad Sobernheimer Arbeitskreis Synagoge einen Rundgang. Lebach, in den USA geboren, ist mit sieben Jahren das erste Mal nach Sobernheim gekommen. Wie zu Hause sei es gewesen, so gut habe er sich ausgekannt. Mutter und Tanten hätten so oft von ihrem Sobernheim erzählt, dass er um die Ecken im Ort schon im Voraus gewusst habe.

Fast immer seien es die ausgesucht guten Erinnerungen gewesen, die man ihm erzählt habe. So habe sich dieses Bild geprägt. Als erstes, gleich nach seiner Ankunft, hatte sich der Enkel ...

Lesezeit für diesen Artikel (467 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.