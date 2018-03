Silvesterkonzert in der Pauluskirche brach alle Rekorde: Gelungener Ausklang des Jahres 2017

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Das Silvesterkonzert 2017 an der Pauluskirche brach alle bisherigen Zuhörerrekorde. Waren die Konzerte in der Vergangenheit schon Zuschauermagneten, kamen diesmal mehr als 1000 Musikfreunde zur musikalisch-geistlichen Landmarke in das Gotteshaus. Das überraschte auch Pfarrerin Elfi Decker-Huppert, die zwischen den Stücken mal nachdenkliche-, mal lustige- oder melancholische Geschichten las. In ihrer Begrüßung riet sie den Zuhörern im Rückblick auf 2017 nicht nur die Großwetterlage im Auge zu haben: „Genauso wichtig ist es, vom eigenen Leben zu erzählen.“ Dabei lud die Seelsorgerin zur Lockerheit ein. Decker-Huppert: „Als Christin weiß ich, ich lebe aus Gottes Gnade.“