Show: Acht Musiker sind "Helene"

„Helene“ startet im Sommer richtig durch! Acht Musiker planen mit einer großen Helene-Fischer-Show eine Hommage an den Superstar der Schlagerszene.

Am 29. August (Eintritt: 20 Euro) feiern sie mit „Helene“ in der Gensinger Nahetal-Arena ihre Premiere. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn die Gruppe plant kein einfaches Konzert. „Wir wollen nicht nur eine Coverband sein, sondern eine echte Show bieten“, kündigt Benedikt Stumpf an.

Revue statt Konzert

Der 34-jährige Hackenheimer ist die Triebfeder des Projekts, kümmert sich als Musical Director unter anderem um die Noten für die Musiker und koordiniert. „Die Idee kam mir gemeinsam mit Freunden, als wir selbst bei einem Konzert in der Nahetal-Arena waren“, erzählt er. „Da dachten wir, so eine Tribute-Show könnten wir auch machen.“ Da er und seine Freundin Laura Heinz große Fans von Helene Fischer sind, musste sie nicht lange darüber nachdenken, wem sie nacheifern wollen. Schnell war auch klar, dass das Projekt eine Nummer größer werden könnte. „Wir sind große Bewunderer von dem, was Helene Fischer tut, vor allem von dem, was sie live macht“, sagt Stumpf.

Zunächst einmal wären da die völlig anderen, toll orchestrierten Arrangements von Musical Director Christoph Papendieck. „Außerdem lebt das Ganze von der tollen Show mit Bühnenbild, Tänzern und, und, und.“ Um eine ähnliche Revue aufzuführen, holten beide Freunde mit ins Boot. Laura Heinz studiert in Mainz Gesang. Stumpf selbst ist Musiklehrer. Beide haben viele Kontakte zu Profimusikern. Ralf Frohnhöfer, der ebenfalls in Hackenheim lebt, war direkt mit an Bord. Schnell stand eine ziemlich professionelle Kapelle aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Stumpf transkribierte die Songs, schon im vergangenen Jahr fand die erste Probe statt. Seitdem trafen sich die Musiker noch vier Mal für ganze Probentage. Gingen auch ins Studio, um ein Video zu produzieren. Doch um sie herum wird auf der Bühne viel passieren. Ebenfalls seit dem vergangenen Sommer plant die Gruppe ihr Bühnenbild. „Wir wollen nicht auf irgendeiner Bühne spielen. Es muss wiedererkennbar sein und individuell auf die Show zugeschnitten“, erklärt Stumpf. Zuviel möchte er nicht verraten. Allerdings bastelte die Firma Soundline aus Mainz eine maßgeschneiderte Bühne mit eigens programmierter Lichtshow.

Zum Team gehört deshalb auch Lichttechniker Leon Schwerdt. Wenn die Kicks der Bläser auf der Bühne krachen, sollen auch die Scheinwerfer mitgehen. „Insgesamt brauchen wir vier Techniker, die vor einem Auftritt den ganzen Tag damit beschäftigt sind, den Lkw zu packen und die Anlage aufzubauen“, erklärt Stumpf.

Die Kosten für die gesamte Show liegen im hohen vierstelligen Bereich. „Wir stecken aber so viel Energie und Herzblut in das Projekt, dass wir sicher sind, dass es gut ankommt“, sagt Stumpf. Die Musiker gehen selbst in Vorleistung. Gagen bekommen sie für die Probearbeit nicht. Vielmehr hängen auch sie am Projekt „Helene.“ Benedikt Stumpf verhandelt im Augenblick bereits mit mehreren Veranstaltern über weitere Auftritte. Eine Künstleragentur hat bereits zugesagt, will weitere Gigs vermitteln.

Laura Heinz in der Hauptrolle

Im Mittelpunkt des Abend wird Laura Heinz stehen. Sie gibt die Helene. „Atemlos“ könnte ein solcher Abend für sie tatsächlich werden. „Für mich wird es keine Auszeiten geben“, sagt sie. Singen, unterhalten, Gastgeberin sein. So lässt sich ihr Aufgabenbereich umschreiben. Ein Problem? Heinz hat – wie die Wöllsteinerin Helene Fischer selbst – Musicalerfahrung. „Ich habe schon auf einem Heuwagen kopfüber stehend gejodelt“, sagt sie.

„Noch Fragen?“ Ach so: Tanzen wird sie auch, gemeinsam mit zwei Backgroundsängerinnen sowie vier Tänzerinnen. Die trainieren derzeit hart an der Choreografie von Thomas Heep. Angeführt werden sie von Dance-Captain Yvonne Braschke, die ebenfalls keine Unbekannte ist. In Hamburg spielte sie die Hauptrolle im Kindermusical „Bibi Blocksberg und der verhexte Schatz“ und tourte mit DJ Bobos Show „Vampires Alive“ quer durch Europa.



Erfahrung mit Berühmtheiten

Musical Director und Flügel. Er übernimmt die Leitung des Projekts: Benedikt Stumpf. Der Hackenheimer arbeitete als Musiker und Arrangeur bereits mit Künstlern wie Mark Forster, Jürgen Drews und Vicky Leandros zusammen. Er ist ein gefragter Dirigent für ausgefallene musikalische Projekte – und zudem ein bekannter Chorleiter. Während seines Studiums belegte der 34-Jährige zahlreiche Dirigierkurse und hospitierte am Mainzer Staatstheater. Auf der Bühne wird er in Zukunft am Flügel Platz nehmen.