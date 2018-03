SERIE Straßennnamen: Mit der Kleinen Eselsgasse fing es an

Die Fährgasse ist an Markttagen sehr belebt. Viele Wochenmarktbesucher nutzen die Verbindung vom Parkhaus Mühlenstraße in die Beinde. Es gibt nur noch einige wenige Häuser mit der Adresse Fährgasse. Die Hausnummer 2 hatte früher die Kreuznacher Synagoge. Daran erinnert eine Gedenktafel, die auf dem Eckgrundstück zur Mühlenstraße errichtet wurde.

Die Fährgasse verbindet die Beinde mit der Mühlenstraße.

Foto: Christine Jäckel

Erstmals 1715 wird eine Synagoge in der Fährgasse 2 erwähnt. 1737 errichtete die jüdische Gemeinde einen Neubau mit einem großen einschiffigen Saal im Barockstil. 1937 feierte man noch das 200-jährige Synagogenjubiläum, obwohl die jüdischen Bürger bereits unter der Hetze der nationalsozialistischen Machthaber und der antijüdischen Stimmung zu leiden hatten. Ein Jahr später wurde das Bethaus in der Reichspogromnacht verwüstet. Kurz darauf erwarb der Mühlenbesitzer Thress das Gebäude, um es umzubauen. Diese Pläne kamen aber nicht zur Ausführung. Stattdessen wurde die ehemalige Synagoge als Kriegsgefangenenlager zweckentfremdet und zum Kriegsende bei einem Bombenangriff nahezu komplett zerstört. Thress ließ die noch vorhandenen Umfassungsmauern in den 1950er Jahren bis auf einen Mauerrest abtragen. Dieses letzte Mauerstück der Synagoge in der Fährgasse Nummer 2 wurde 1975 entfernt.

Die Fährgasse ist mehrmals umbenannt worden, und auch ihr Aussehen hat sich im Laufe der Jahrhunderte stark gewandelt. In seiner „Historischen Topographie von Kreuznach“ erinnert Heimatforscher Karl Geib an die erste bekannte Erwähnung als „Kleine Eselsgasse“ Anfang des 18. Jahrhunderts. Diese Bezeichnung ist eng mit dem Mühlenstandort verknüpft, denn sie deutet auf die ehemals hier angesiedelten Ställe der Mülleresel hin. Auf Stadtplänen des 19. Jahrhunderts ist sie als Säugasse (1837) verzeichnet und war damit eine von mehreren Dopplungen bei Straßennamen, die sowohl in der Neustadt als auch in der Altstadt vergeben wurde. Später hieß sie Planiger Straße.

Laut Geib war der Name Fährgasse ab dem 1. Dezember 1880 die offizielle Bezeichnung. Eine Fähre bestand früher – vor dem Bau der Wilhelmsbrücke – zwischen dem letzten Standort des Kreuznacher Viehmarktes (Kirschsteinanlage) und der Säugasse (später Karlstraße genannt), der heutigen Magister-Faust-Gasse. Ein privater hölzerner Steg, Schäfers Briggelche, ersetzte die Kahnüberfahrt. Wie Rolf Schaller in seinem Beitrag „100 Jahre Wilhelmsbrücke“ schreibt, wurde der hölzerne Fußsteg noch lange nach Errichtung der neuen Brücke immer wieder auf- und abgebaut und sorgte auch nach der Zerstörung der Wilhelmsbrücke im Zweiten Weltkrieg für eine Fußgängerverbindung. Christine Jäckel