SERIE Straßennamen: Ursprünge der Rüdesheimer Straße reichen in die Römerzeit

Die Rüdesheimer Straße war lange Zeit die wichtigste Einfahrtsstraße in das Bad Kreuznacher Stadtzentrum aus westlicher Richtung. In ihrem Ursprung lässt sich die Straßenführung bis auf die Römerzeit zurückführen.

Die 1900 gegründete Preußische Provinzial- und Lehranstalt, das heutige Staatsweingut, ist alljährlich Anziehungspunkt für Tausende Besucher beim Kreuznacher Bauernmarkt.

Foto: Christine Jäckel

Karl Geib schreibt in seiner Historischen Topographie, dass sich die Bezeichnung für den Straßenzug zwischen Holzmarkt und Rüdesheimer Tor schon früh herausgebildet hat. Als die mittelalterlichen Befestigungen fielen, wuchs die Verkehrsverbindung über ihre ursprüngliche Ausdehnung hinaus. Mit dem Abbruch der Stadtmauer und des Rüdesheimer Tores entwickelte sich die Bebauung an der Rüdesheimer Straße.

Bis heute prägen zwei- und dreigeschossige Wohnhäuser, die ab dem 19. Jahrhundert errichtet wurden, das Erscheinungsbild der Rüdesheimer Straße. Sie repräsentieren auch die Geschichte des Weinbaus, denn etliche der stattlichen Villen wurden für Winzer und Weinhändler und deshalb mit Kellereiräumen errichtet.

SERIE Straßennamen in Bad Kreuznach

Die Hausnummern 60 bis 68 beherbergen eine Institution, die für den Weinbau an der Nahe von besonderer Bedeutung ist. 1900 wurde die Preußische Provinzial- und Lehranstalt eröffnet, die unter wechselnden Bezeichnungen Standort der Agrarverwaltung, des Versuchswesens und Schulstandort für Berufe der Land- und Forstwirtschaft bis heute blieb. Hier ist auch das Staatsweingut Bad Kreuznach angesiedelt, das inzwischen ökologischen Weinbau betreibt. Im Sprachgebrauch der Kreuznacher hielt sich für die gesamte Einrichtung der Name „Weinbauschule.“

Der Völkerring, eine 1924 errichtete Musterwohnsiedlung in der Rüdesheimer Straße 95–127 wurde nach seinem Planer, Stadtbaurat Hugo Völker, benannt. Die Anlage ist nach den Ideen der Gartenstadtbewegung konzipiert. Die Siedlung hat einen halbkreisförmigen Grundriss und wurde mit anspruchsvoller Architektur umgesetzt. Ziel war es, den Bewohnern gute Wohnverhältnisse zu bieten, die auch die Möglichkeit einschloss, sich im Freien aufzuhalten und Gemüse, Obst und Kartoffeln anzubauen. Jeder Wohneinheit ist daher eine Gartenparzelle zugeordnet.

Am Holzmarkt endet die Rüdesheimer Straße. Der Straßenverlauf trägt ab hier den Namen Hochstraße. Der Ausbau der B 41 und der Nordumgehung von Bad Kreuznach in den 1990er Jahren brachte Entlastung nicht nur für die Ortsdurchfahrten von Rüdesheim und Weinsheim, sondern nach Fertigstellung der Martinsbergtraße auch für die Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach.

Von unserer Reporterin Christina Jäckel