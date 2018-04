Mit dem Schrecken kam eine junge Frau davon, die beim Joggen auf dem Panoramaweg in Bad Kreuznach überfallen wurde. Jetzt sitzt sie im Gerichtssaal dem Mann gegenüber, der sie am 17. Oktober letzten Jahres gegen zehn Uhr vormittags zu Boden gerissen und ins Gebüsch gezogen hatte, um sie mit Gewalt zum Sex zu zwingen. Der Täter ist ein 21 Jahre alter, psychisch kranker Mann aus Bad Kreuznach, den die Jugendkammer des Landgerichts der versuchten Vergewaltigung und Körperverletzung für schuldig befindet. Außerdem ordnet das Gericht die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Zum Glück hat die 22-Jährige das schreckliche Erlebnis relativ gut überstanden. Sie hat zwar noch immer Angst - vor allem abends -allein unterwegs zu sein. Unmittelbar nach der Tat litt ...

Lesezeit für diesen Artikel (356 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.