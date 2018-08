Schulbegehung in Bad Münster: Hier muss dringend saniert werden

Wohl selten hat man Stadtratsmitglieder betroffener und zugleich verärgerter erlebt als bei der Begehung der Grundschule von Bad Münster am Stein-Ebernburg. Vor allem der Zustand der Toiletten empfanden sie als „völlig unhaltbar“. So versprachen denn auch CDU-Fraktionssprecher Werner Klopfer und Erich Menger für die SPD-Fraktion einen gemeinsamen Antrag in den Stadtrat einzubringen, um schnellstens Abhilfe zu schaffen.

Neben einem halben Dutzend Stadtratsmitgliedern konnte Schulleiterin Karin Oehmen auch einige Ortsbeiratsmitglieder, darunter der stellvertretende Ortsvorsteher Norbert Welschbach, begrüßen.

Keine einladende Lernumgebung: Besonders die unteren Unterrichtsräume sind eng und dunkel. Foto: josef nürnberg

Auf ihrem Gang durch das Schulgebäude machte die Schulleiterin gleich mehrmals deutlich, dass es ihr nicht darum gehe, den Schulträger anzuschwärzen. „Vielmehr treffe ich bei Grit Gigga und Norbert Bernd vom städtischen Schulamt stets auf offene Ohren.“ Dennoch: Viel Positives konnte sie nicht berichten. Die Räume sprachen für sich und sie waren der Grund, warum Schulelternbeirat Rainer Thomas immer wieder – auch in Leserbriefen – eine Verbesserung gefordert hatte.

Besonders die Enge und Dunkelheit der unteren Räume macht wenig Lust aufs Lernen. So befindet sich unter der Turnhalle der Ethikraum. Doch Ethik ist kaum zu unterrichten, während oben drüber eine Klasse Sport treibt. Überhaupt fehlt der Schule ein Raum. So müssen neun Klassen mit acht Räumen auskommen. Keine einfache Situation für die elf Lehrkräfte und 175 Schüler aus Bad Münster am Stein-Ebernburg, Altenbamberg und Hochstätten/Nordpfalz.

Viel zu klein sind die Umkleideräume der Schüler für den Sportunterricht. Dringender Handlungsbedarf besteht in der Turnhalle, wo der Boden, aber auch der Fallschutz an den Wänden laut Gutachten erneuert werden muss. Die Maßnahme hat die Stadt auf das kommende Jahr verschoben. Lehrer, die nach dem Sportunterricht duschen wollen, können das an der Schule nicht. Die Duschen wurden vor rund 15 Jahren aufgegeben, um einen Werkraum einzurichten.

Im Computerraum stehen zwölf Computer ohne WLAN-Anschluss für 24 Kinder bereit. Zudem wird der Raum, der einem Kellerraum gleicht, auch vom Schulsozialarbeiter genutzt. Weil die Möglichkeiten alles andere als optimal sind, wird der Computerraum kaum als solcher in Anspruch genommen. Das laut Oehmen schönste Klassenzimmer hat den Nachteil, dass die Sonnenjalousien innen angebracht sind und ein Aufheizen des Raums somit nicht verhindern. Die Schulleiterin ist über die Jahre „bescheiden“ geworden und „schon dankbar dafür, dass der Schulträger pro Jahr einen Klassenraum neu möbliert“.

Möglicherweise hat sich an den Raumdecken im Obergeschoss Schimmel gebildet: Wasserflecken lassen auf Undichtigkeit schließen. Mit all dem nicht genug: Im viel zu kleinen Lehrerzimmer müssen vom Lehrer bis zum Praktikanten alle Platz finden. Auch die Telefonanlage ist uralt und entspricht einem Haustelefon. Mittlerweile wurden die Lehrer mit Handys ausgerüstet.

Die negative Krönung der Gebäudeführung waren aber in der Tat die Schülertoiletten. Nicht nur, dass es extrem roch; es mangelt am Geringsten. Die Toilettenschüsseln sind für die Kinder viel zu hoch und der Druckknopf der Wasserspülung ist von ihnen kaum zu betätigen, weil schwergängig. Zudem sind die Räume zu dunkel, sodass sich manche Schüler fürchten. „Das hier widerspricht allem, was in unserem Land postuliert wird“, erklärte Rolf Bühring von der BüFEP. Norbert Welschbach meinte nur: „Am besten wäre es, die Schule abzureißen und neu zu bauen.“ Zumal laut Schulraumprogramm des Landes drei Räume für den Ganztagsbetrieb fehlten. Vergessen darf man bei aller Kritik nicht, dass der Träger der 60 Jahre alten Grundschule bis zur Städtefusion 2014 die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg war.

Hintergrund der Besichtigung war, dass ein Schulneubau auch aus Sicht der Schulleiterin nötig ist. Da die Umsetzung eines solchen Großprojektes jedoch dauere, müsse vorher etwas geschehen.

Karin Oehmens Prioritätenliste sieht darum die Schaffung kindgerechter und sauberer Toiletten vor sowie die Umgestaltung und Erweiterung der räumlichen Situation. Dabei sollten die unteren Räume dem eigentlichen Ganztagsschulbetrieb dienen, während im oberen Bereich Lehrerzimmer und Schulleiterzimmer untergebracht werden sollten.

