Das Repertoire von Sängerin Mara Sottocornola ist den Anwohnern im Kreuznacher Kurviertel seit nunmehr zweieinhalb Monaten wohlbekannt. Denn so lange trat die Künstlerin an sechs Tagen in der Woche in der Kurmuschel auf. Die Reaktionen reichten von großer Begeisterung bis hin zu ebenso großer Ablehnung. Kann man über Kunst streiten?

Quelle: YouTube (erweiteter Datenschutzmodus) Man kann: Mehrere Leserbriefe zu den Auftritten von Maria Sottocornola erreichten die Redaktion des „Oeffentlichen“, darunter Zuspruch einerseits und harsche Kritik andererseits. Außerdem beschwerten sich Anwohner ... Man kann: Mehrere Leserbriefe zu den Auftritten von Maria Sottocornola erreichten die Redaktion des „Oeffentlichen“, darunter Zuspruch einerseits und harsche Kritik andererseits. Außerdem beschwerten sich Anwohner ...

Lesezeit für diesen Artikel (392 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.