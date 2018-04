„Einstens schon beim Schinderhannes war Kirner Bier der Trunk des Mannes“ – der Kinowerbeslogan mit dem prägenden Bildnis des Hunsrücker Räubers aus den frühen 1970er-Jahren ziert nunmehr als Schriftzug das neue T-Shirt der Kirner Privatbrauerei. Der Legende nach sollen er und seine Bande im heutigen „Julche“ am Kirner Marktplatz einige Krüge davon geleert haben. Andere wissen, dass es wohl nur ein Werbegag bei der Hausrenovierung gewesen ist. Klar ist: Rückblickend betrachtet, war der Bierkonsum von Johannes Bückler, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wohl ein Geschenk für die 1798 gegründete Privatbrauerei, die zu Schinderhannes' „Glanzzeiten“ noch in den Kinderschuhen steckte und gerade fünf Jahre bestand, als „Hannes“ in Mainz hingerichtet wurde (1803). Seither dient der Schinderhannes irgendwie als Werbeträger und sogar Namengeber für eine spezielle Biersorte. Und das immer mal wieder, wie jetzt auch auf dem neuerlichen Shirt zu sehen ist.

Verkauf startet am 23. April „Das weiße Logo auf blauem Hintergrund spricht an und wird daher sicherlich seine Fangemeinde finden“, freut sich Brauereigeschäftsführer Michael Peitz schon auf den Verkaufsstart ...

Lesezeit für diesen Artikel (502 Wörter): 2 Minuten, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.