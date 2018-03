In der 203-Seelen-Gemeinde Otzweiler in der Verbandsgemeinde Kirn-Land geht die Angst um: Auf Gehrung geschnittene und nach drei Seiten scharfe Winkelstahlteile sowie weitere spitze Edelstahlteile, ähnlich eines Miniatur-Fleischerhakens, sind auf den beiden asphaltierten Feldwirtschaftswegen Eichenwald und Buchenwald in Richtung Römerstraße/Sienhachenbach gefunden worden. Mehr als zehn Reifen wurden so bereits zerstört und konnten nicht mehr geflickt werden. Eine Handvoll Bürger erstatteten in den zurückliegenden Wochen bei der Polizei Kirn Anzeige und lieferten solche Teile ab. Aber wer tut so etwas?

Die beiden 1200 Meter langen Wege werden von Joggern und Hundehaltern stark frequentiert. Die scharfkantigen Unikate haben nur die Zerstörung und Körperverletzung im Sinn, sagten Ortsbürgermeister Frank Müller und der ...

Lesezeit für diesen Artikel (305 Wörter): 1 Minute, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.