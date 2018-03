Salinental-Diskussion flammt wieder auf

Die Messe ist bereits gelesen, dennoch – oder auch gerade aus Sicht der Gegner der Gestaltungspläne Salinental, genau deswegen – sorgte eine Änderung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Sanatoriumsgebiet Salinental“ für eine erneute Grundsatzdiskussion im Stadtrat. „Der Bebauungsplan ist bereits beschlossen, das sollten wir nicht vergessen“, erinnerte Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer die Diskutanten richtigerweise.

Grüne Lunge Salinental? Die Grünen sehen das Erholungsgebiet nach wie vor gefährdet. Der neue, größere Parkplatz sei ein „Wahnwitz“.

Foto: Marian Ristow

Die Einschränkung des Geltungsbereiches (private Grundstücke wurden herausgenommen) des an 29. Juni 2017 beschlossenen Bebauungsplanes soll die Umsetzung des Mobilitätskonzepts Salinental ermöglichen. Die Verkehrssituation soll dort geordnet, der Parklatz an der Seite der B 48 saniert und Raum für 130 Pkw und 7 Busse geschaffen werden. Eine nochmalige Erweiterung des Parkplatzes soll ebenfalls möglich sein. Eine Buskehre ist geplant, die vor allem dann genutzt wird, wenn Schüler zum Schwimmunterricht anreisen.

Außerdem: In der grünen Lunge der Stadt ist weiterhin Bewegung. Das Grundstück der ehemaligen Komenda-Klinik in der Heinrich-Held-Straße, das bis zum Parkplatz an der B 48 reicht, wurde veräußert, genau wie das Areal zwischen der Klinik und dem Sulzer Hof. Die Bäume dort wurden bereits gefällt.

Grundsätzliche Manöverkritik gab es von den Grünen. Diese formulierten Hermann Bläsius und Lothar Bastian. „Wir erstellen ein Integriertes Verkehrskonzept, das keine Lösung für das Salinental beinhaltet. Nicht nur, dass wir da kaum Maßnahmen bisher umgesetzt haben, nein, wir haben nun noch ein Mobilitätskonzept, dass dafür sorgt, dass Autos schneller durch das Salinental kommen“, trug Bläsius vor.

Damit würde man mehr Autos ins Salinental holen und mit dem Parkplatz dafür sorgen, dass diese auch unterkämen. „Das IVEK formuliert einen klaren Zielkonflikt. Die Ost-West-Trasse bringt mehr Autos ins Salinental. Das neue Mobilitätskonzept soll nun dafür sorgen, dass die Autos da schnell durchkommen“, monierte Bläsius. Über die Förderung des Radverkehrs werde dort kein Wort verloren. Das Ganze dort sei ein „Wahnwitz“.

Bis „Ost-West“ käme, werde es noch ein wenig dauern. Auch in dieser Zeit müsse man den Verkehr dort ordnen, formulierte CDU-Fraktionschef Werner Klopfer. „Man müsse es den Menschen frei stellen, welches Verkehrsmittel gewählt werde.

Die Situation rund um den Parkplatz charakterisierte OB Kaster-Meurer als chaotisch. Es wäre dort gang und gäbe, dass der Fußgängerüberweg nicht genutzt werde. Eine Ordnung der Verhältnisse dort sei unerlässlich. Die Buskehre ermögliche eine Art Pendelverkehr. „Für die Fußgänger wird es dort sicherer.“ Das konnte Lothar Bastian nicht erkennen: „Es gibt keinen konkreten Vorschlag zum Schutz der Fußgänger. Im Gegenteil, der Parkplatz zieht mehr Autos an.“ Dort eine Tempo-30-Zone oder einen verkehrsberuhigten Bereich einzurichten, sei nach wie vor das einzig Richtige.

Man dürfe nicht vergessen, dass die Stadt nicht Herr im Hause sei, wenn es um die Bundesstraße 48 ginge, erklärte die OB. Der LBM habe in Aussicht gestellt, dass es einen Straßensanierung mit Flüsterasphalt geben könnte. Damit könnte man auch die Emissionen reduzieren. Immerhin. Marian Ristow