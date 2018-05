Mit einer Großinvestition von 9,76 Millionen Euro machen die Michelin Reifenwerke in Bad Kreuznach einen bedeutenden Schritt in Richtung Energieeffizienz, Schadstoffeinsparung und Kostenminimierung – und geben zugleich ein Bekenntnis zum Standort ab. Das Geld fließt in die Installation innovativer Elektro-Vulkanisationspressen. Diese ersetzen herkömmliche Anlagen, die energieintensiv mit Heißwasser und Dampf betrieben wurden. Zu dieser Modernisierung fließen Fördermittel: Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken überreichte einen Förderbescheid über knapp 700.000 Euro an Werkdirektor Christian Metzger.

Der Zuschuss stammt aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Die technische Modernisierung bei Michelin passt so recht zu den Klimazielen, die von der Landesregierung bereits 2014 im Klimaschutzgesetz ...

Lesezeit für diesen Artikel (376 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.