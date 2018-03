Rodungsarbeiten: Im Salinental ist viel Bewegung

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Die Holzfällarbeiten an zwei Grundstücken entlang der Bundesstraße 48, die sich durch das Salinental schlängelt, dürften vielen aufgefallen sein. Dort werden zwei Grundstücke bereinigt und in Baureife versetzt. Beide Areale reichen vom Parkplatz an der Bundesstraße bis hoch zur Heinrich-Held-Straße und wurden vom Kirner Projektentwickler Dag Stein Herzberger gekauft, der sich mit seiner Firma Stein Koordination unter anderem auch für das Wohnprojekt an der Hauptgeschäftsstelle der Post am Europaplatz verantwortlich zeichnet.