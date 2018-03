"Rheinland-Pfalz bietet ein trauriges Bild": Kreuznacher Landrätin Dickes kritisiert Auftritt bei Grüner Woche

Landrätin Bettina Dickes ist „sehr froh“, dass Rheinland-Pfalz als Gast- und Weinland bei der Grünen Woche in Berlin wieder mit einem Stand vertreten ist. Vom Auftritt bei der internationalen Messe ist Dickes allerdings enttäuscht: „Rheinland-Pfalz bietet ein eher trauriges Bild“, fasst sie ihre Eindrücke nach ihrem ersten Besuch bei der Grünen Woche zusammen. Das Ministerium kann die Kritik nicht nachvollziehen.

Das Ministerium zum RLP-Auftritt in Berlin: In der Weinlounge gibt es in einem zeitgemäßen Ambiente Weine und Spezialitäten aus Rheinland-Pfalz.

„Ich bin Herrn Wissing dankbar, dass er das möglich gemacht hat“, meint die CDU-Politikerin an die Adresse des FDP-Ministers. Nachdem die grüne Ministerin Ulrike Höfken den Stand 2013 aus Kostengründen gestrichen hatte, ist das Land erst seit 2016 wieder dabei.

Aber nun das: Steril, uninspiriert, unmotiviert und ohne Herzblut: So bewertet die Landrätin die Präsentation auch im Vergleich mit anderen Bundesländern, von denen einzelne gleich eine ganze Halle belegen. Eine solch kostspielige Selbstdarstellung müsse gar nicht sein. Aber es gebe definitiv Handlungsbedarf, betont Dickes, die ihre Kritik ausdrücklich nicht parteipolitisch verstanden wissen will. „Mir geht es wirklich nur um die Sache“, unterstreicht die Christdemokratin. Sie bietet an, sich selbst konstruktiv mit Ideen einzubringen, um den Auftritt zu verbessern.

Eine ambitionierte, ansprechende Präsentation: Das sei auch, aber nicht nur eine Frage des Geldes. Warum nicht die Tourismusregionen von der Nahe bis zum Rhein in die Planung und Vorbereitungen mit einbeziehen, um ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, regt die Landrätin an. Nach ihren Vorstellungen sollten dabei auch die Regionalanbieter wie SooNahe mit ins Boot. „Wir haben ja alles. Man muss nur an einem Strang ziehen und es stimmig präsentieren. Dann kommt bestimmt was Gutes dabei heraus. “

Steril und ohne Herzblut oder schlicht modern? Bettina Dickes postete einen der Stände des kleinen rheinland-pfälzischen Weindorfs, das auf der Grünen Woche in Berlin aufgebaut wurde. Foto: frei

Ihre Kritik ziele nicht auf die Winzer, die auf der Grünen Woche (vom 19. bis 28. Januar) vertreten sind. „Was sie auf die Beine stellen, ist toll.“ Aber beim RLP-Stand fehle zurzeit offenbar auch der Blick für Kleinigkeiten. So werde dort neben Weinen auch Spießbraten und Waffeln angeboten. „Warum offeriert man es nicht wenigstens als Idar-Obersteiner Spießbraten? Und warum gibt es beispielsweise nicht auch Mainzer Spundekäs mit Brezel?"

Man habe auf die Weinlounge, mit der man sich innerhalb des „Weinwerks“ der Messe präsentiere, sehr viel positive Resonanz erhalten, hält die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums dagegen. In der Lounge gebe es in einem zeitgemäßen Ambiente Weine und Spezialitäten aus Rheinland-Pfalz. Neun der zehn im „Weinwerk“ auftretenden Winzer stammen laut Keeding aus dem Land der Reben.

Auch nach Meinung von Ingo Steitz, Präsident des Weinbauverbandes Rheinhessen, sei der Stand gelungen. Während die Winzer sich um Aufträge und Werbung bemühten, „fällt der CDU-Landrätin nichts Besseres ein, als zu versuchen, den Auftritt des Landes schlechtzureden“, wettert Marco Weber, der Parlamentarische Geschäftsführer und landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag. Der moderne Messeauftritt überfordere offenbar das ästhetische Empfinden der Landrätin. „Ihr Geschmack sind wohl eher Kuckucksuhr und Eiche rustikal. So etwas mag in konservativen Kreisen gut ankommen, bildet aber kaum die Realität eines modernen Wirtschafts- und Weinlandes, wie Rheinland-Pfalz eines ist, ab“, wurde der FDP-Politiker deutlich. „Der Messeauftritt des Landes ist gut und modern, der Geschmack der Landrätin schlecht und altbacken“, meint Weber.

In einem Kommentar unter dem Facebook-Post der Landrätin bedauert Irena Schmitz deren "unvorteilhaftes Bild vom RLP-Stand" und hängt ein eigenes Foto als ihre Sicht der Dinge an. Foto: Irena Schmitz

„Ich wünsche mir aus Sicht unserer Heimat künftig ein bisschen mehr Lebendigkeit“, hat die Landrätin ihren Beitrag zur Grünen Woche bei Facebook anmoderiert. Darauf gibt's jede Menge Reaktionen: „Mein Gott, da muss man sich ja schämen. Dann lieber gar nichts machen. Armes Rheinland-Pfalz. So ein schönes Bundesland und dann das“, schreibt beispielsweise Udo Schieferstein angesichts des Fotos vom trostlos anmutenden RLP-Stand, das Dickes gepostet hat.

Auf der Touristikmesse ITB oder der CMT in Stuttgart sei es kaum besser, berichtet Thomas Lehner, der überzeugt ist, „dass unser Bundesland Potenzial hat. Aber da gibt es kein Konzept, keine Idee, alles Klein-Klein“. „Der Stand unserer Region geht im Vergleich zu den anderen völlig unter“, bedauert Anke Budde. Irena Schmitz hingegen findet es „schade, dass so ein unvorteilhaftes Bild vom RLP-Stand gepostet wurde. Alles in allem ist es ein kleines, aber feines Weindorf“.



Auch die amtierende Naheweinkönigin Pauline Baumberger findet den rheinland-pfälzischen Auftritt keineswegs misslungen, sondern modern. Sie selbst würde allerdings gern mehr eingesetzt werden, „wenn ich schon vor Ort bin“. Es gebe zu wenig Bühne für die Interaktion mit den Messebesuchern, beispielsweise im Rahmen von Weinproben. Alle sechs rheinland-pfälzischen Weinanbaugebiete sollten nach ihren Vorstellungen dabei zum Zug kommen.

Von Kurt Knaudt