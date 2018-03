Rektorin Petra Steeg: Eltern sind die Fachleute für ihre Kinder

Seit 140 Tagen leitet sie die Schwerpunktschule Rüdesheim mit 218 Kindern, 18 Lehrerinnen und einer Referendarin: Petra Steeg (45). Sie folgt ihrer Mentorin Marie-Luis Bläsius, die Ende Juli nach 14 Jahren verabschiedet wurde. Mit dem „Oeffentlichen“ spricht die Rektorin, die mit Andreas Steeg von der Sparkasse Rhein-Nahe verheiratet ist, drei Kinder (14, 19, 21 Jahre) hat und mit ihrer Familie in Oberstreit lebt, über ihre neue Funktion. Zuvor leitete sie nach Alexander Verheyen vier Jahre die Odernheimer Grundschule mit 80 Kindern, unterrichtete dort 17 Jahre. Die Rüdesheimer Grundschule, seit 2002 Schwerpunkt Inklusion, war 1995/96 ihre Ausbildungsschule.

Die gebürtige Sobernheimerin Petra Steeg leitet seit Sommer 2017 die Schwerpunktgrundschule am Rüdesheimer Rosengarten mit derzeit 218 Kindern. In den Jahren 1995/96 war sie ihre Ausbildungsschule. Foto: Stefan Munzlinger

Frau Steeg, warum der Wechsel in eine stadtnahe, viel größere Schule?

Ja, der Weggang aus Odernheim ist mir nicht ganz leichtgefallen. Es war für mich eine sehr gute Zeit, aber ich hatte das Gefühl, aufbrechen zu müssen. Hier schließt sich der Kreis. Ich weiß, wie Frau Bläsius am Rüdesheimer Rosengarten ihr Feld bestellt hat. Wir beide haben eine ähnliche Arbeitsweise, für mich bedeutet der Wechsel, einiges neu auszuprobieren. Die Basis dafür habe ich in Odernheim gelegt: In einer so kleinen Schule musst du alles selbst machen, lernst die Leitungsfunktion von der Pike auf. Ich wusste von daher schon recht genau, was mit der Rüdesheim Schule auf mich zukommt.

Was haben Sie vorgefunden?

Ein kompetentes, eingespieltes und engagiertes Team. Und für mich mit der Schwerpunktkonzeption einen neuen Bereich. Das bedeutet, dass Kinder mit Lernbeeinträchtigungen, einer Sprachstörung oder einem Downsyndrom mit anderen Kindern unterrichtet werden. Diese Form folgt dem Wunsch nach Inklusion – dass alle Kinder gemeinsam lernen, sich entwickeln und daran wachsen. Sie verstehen, dass es normal ist, verschieden zu sein. Alle Kinder, ob Förder- oder Regelschüler, profitieren voneinander. Wobei: Die Kinder kommen bereits mit Prägungen/Erfahrungen zu uns. Was wir für unsere Arbeit brauchen, sind klare inhaltliche Vorgaben, eine stringente Umsetzung und eine konsequente Unterstützung durch den Schulträger, die VG Rüdesheim. Die anderen Schwerpunkt-Grundschulen sind in Monzingen und Bad Kreuznach (Kleistschule).

Nennen Sie uns ein Zukunftsthema der Rosengarten-Grundschule?

Die Digitalisierung. Man darf sich aber nicht auf dieses Thema draufstürzen, muss das gesunde Gleichgewicht finden zwischen dem vielseitigen Hilfsmittel und der Überdehnung, die Gefahren birgt. In fünf Klassen haben wir Internet gestützte Whiteboards. Richtiges Lesen und Schreiben bleiben die Nummer eins in den Kulturtechniken. Langfristig wird es so sein wie in der Arbeitswelt: Die Digitalisierung wird auch in den Grundschulen zur Selbstverständlichkeit.

Unterrichten Sie noch selbst?

Ja, zurzeit Deutsch und Religion, und ich gebe Sprachunterricht für ausländische Kinder, etwa aus Somalia und Syrien: Derzeit haben wir drei Kinder aus diesen Ländern und noch weit mehr Migrationskinder. Die Hälfte meiner Arbeitszeit fließt in den Unterricht. Dem Lesen gilt meine Vorliebe.

Was haben Sie bereits geändert?

Einige bedeutende Kleinigkeiten. Wir haben über Förderpläne konferiert, etwa, wie man mit Eltern verbindliche Absprachen trifft. Wir haben an Abläufen gedreht. Allesamt keine großen Baustellen. Auch mit Computerprogrammen haben wir uns beschäftigt. Ein Ziel: die Verbindung von sprachlicher Bildung mit den Naturwissenschaften. Dazu gibt es einen Studientag im Februar mit Dr. Rupert Scheuer von der Universität Dortmund.

Was wollen Sie im täglichen schulischen Ablauf ändern?

Mittelfristig: Ich will die Übergänge von den vorschulischen Einrichtungen zu uns kontinuierlich gestalten. Daher war ich bereits in den Kindergärten und -tagesstätten, von denen wir Kinder aufnehmen, zu Besuch: in Hüffelsheim, Mandel und Rüdesheim. Wir wollen keinen Konzeptbruch, sondern fließende Übergänge. Eine Möglichkeit sind die Sporttage mit den Patenklassen. Und wir behalten die Schnittstelle mit den weiterführenden Schulen im Blick. Das alles immer auch in Abstimmung mit den Eltern. Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden, aber alle rudern in dieselbe Richtung. Das würde ich gern intensivieren.

Wie viele Integrationskinder hat die Grundschule am Rosengarten?

18 zurzeit. Das passt. Man sagt: bis zu 10 Prozent der Schülerschaft. Wir haben vier Förderlehrerinnen, die von der Burgschule Schloßböckelheim zu uns abgeordnet sind. Wichtig: Auch hier muss Kontinuität herrschen. Die Kinder nehmen am Unterricht teil, haben aber einen anderen Lehrplan. Das läuft! Aber: Unsere Schule ist nicht für jedes Kind geeignet. Man muss genau hinsehen. Wir haben zwei Kinder mit Downsyndrom, eine große Bereicherung. Das System steht und fällt mit der Zahl der Stunden und der Kinder. Wir müssen sehen: Was ist für welches Kind gut. Sind diese Weichen gestellt, können die Kinder voneinander lernen.

Kann eine Schwerpunktschule bei all den administrativen Vorgaben noch ihre Inhalte umsetzen?

Ja, das ist möglich, der Verwaltungsaufwand ist händelbar. Die Förderberichte nehmen viel Zeit ein. Erschwerend kamen die umfangreichen Verbalzeugnisse hinzu. Heute ist das besser, etwa durch die kontinuierlichen Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche. Die Eltern sind die Fachleute für ihr Kind. Der rote Faden einer Schwerpunktschule ist das einheitliche Konzept von Kindertagesstätten, weiterführenden Schulen und Elternhaus. Wir streben einen guten Draht zu unseren Eltern an und versuchen immer, Missverständnisse im Vorfeld auszuräumen.

Welche Bitten hätten Sie an den Schulträger, die VG Rüdesheim?

Die Verbandsgemeinde Rüdesheim ist ein großzügiger Schulträger. Wir haben die Ausstattung weiterer Klassen mit Whiteboards im Blick. Langfristig wünschenswert wäre ein eigener Raum für die Nachmittagsbetreuung der Kinder. Auch bedeutet das Konzept einer Schwerpunktschule, dass man differenziert und in Kleingruppen arbeitet, deshalb wären weitere Förderräume prima. Da muss man schauen, wie die Raumkapazitäten sinnvoll genutzt werden können. Was gut läuft, ist die Zusammenarbeit mit der benachbarten Kindertagesstätte. 55 „Ganztags“-Kinder gehen hinüber zum Essen. Dort wird täglich frisch gekocht.

Wie ist der Trend bei den Schülerzahlen in Ihrer Schule?

Er ist stabil, aber für das neue Schuljahr noch nicht genau zu beziffern. Derzeit sind 44 Mädchen und Jungen angemeldet. Ein Fragezeichen steht hinter der Dreizügigkeit der ersten Klassen. Zurzeit sind außer den dritten Klassen alle dreizügig. Wir nehmen es, wie es kommt, und freuen uns auf alle!

Die Fragen stellte Stefan Munzlinger