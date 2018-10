Razzia in Bad Kreuznacher Diskothek: Große Mengen Drogen sichergestellt

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Diese Großrazzia in den Morgenstunden des Samstags dürfte der größte Polizeieinsatz in Bad Kreuznach in der jüngsten Vergangenheit gewesen sein: Gegen 5.30 Uhr trugen die Beamten der Kriminalpolizei Kästen und Säcke aus den Räumlichkeiten einer Diskothek am Europaplatz. Mutmaßlicher Inhalt: Drogen. Betäubungsmittel in „nicht unerheblicher Menge“, wie es in der Pressemeldung der Kriminalinspektion Bad Kreuznach heißt, wurden sichergestellt, wohl Kokain, Amphetamine und Marihuana.