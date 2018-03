Raubüberfall auf Fußgänger in der John-F.-Kennedy-Straße: 20-Jähriger wird im Gesicht verletzt

Ein 20-jähriger Fußgänger ist am Mittwoch gegen 22 Uhr in der John-F.-Kennedy-Straße überfallen und dabei im Gesicht verletzt worden. Der Täter war maskiert.

Der 20-Jährige war zu Fuß von der John-F.-Kennedy-Straße in einen schmalen Weg zwischen dem Altersheim und der Synagoge eingebogen. Dort wären ihm drei Männer entgegengekommen. Einer wäre hierbei maskiert gewesen und habe "Sachen" von ihm gefordert, teilt die Kreuznacher Polizei mit. Der 20-Jährige wäre der Aufforderung jedoch nicht nachgekommen. Hieraufhin habe ihn der Maskierte mit Schlägen und Tritten eingedeckt und versucht, ihm Gegenstände aus den Taschen zu rauben. Dies wäre dem vermeintlichen Räuber jedoch nicht gelungen. Dem Geschädigten wäre nämlich die Flucht mit einer Vorwärtsrolle durch die Beine des Täters gelungen. Kurz vor seiner Wohnanschrift wäre er dann erneut auf die Personengruppe getroffen, wobei er abermals von dem Maskierten mit Faustschlägen attackiert worden wäre. Hierbei wäre dem Geschädigten sodann die Flucht in seine Wohnung gelungen.Die beiden Begleiter des bis dato unbekannten Täters hätten nicht in die Handlungen eingegriffen. Entwendet wurde letztendlich nichts. Der 20-Jährige erlitt ein Hämatom an der linken Schläfe und Rötungen im linken Gesichtsbereich, sowie am Hinterkopf.Die Personengruppe konnte durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Der Täter ist circa 1,75 Meter groß, er trug eine schwarze Sturmmaske und dunkle Kleidung. Ein Begleiter it etwa 1,80 Meter groß und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Er hat einen dunklen Vollbart. Der zweite Begleiter ist circa 1,85 Meter groß und hatte eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Telefon 0671/8811-0, oder per E-Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Schon zuvor ist es gegen 20.35 Uhr in der Carmerstraße zu einem Raubdelikt gekommen. Zwei befreundete Kreuznacher hatten sich dort getroffen, um einen Streit beizulegen. Es handelte sich hierbei um einen 23- und einen 25-Jährigen. Nach Angaben des später Geschädigten sei es im Verlauf des Gesprächs jedoch nicht zur beabsichtigten Schlichtung, sondern zu Streitigkeiten gekommen. In der Folge habe der 25-Jährige den 23-Jährigen auf den Boden gerissen, wodurch sich dieser leicht am Unterarm verletzte. Der 25-Jährige habe den Verletzten danach gewaltsam auf dem Boden festgehalten und ihm sein rotes Iphone 7 aus der Hosentasche geraubt. Anschließend ließ er von seinem Opfer ab. Der Geschädigte erstattete unmittelbar nach dem Übergriff Anzeige. Der vermeintliche Täter konnte so im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen werden. Durchsuchungsmaßnahmen hinsichtlich des Raubgutes verliefen allerdings negativ.