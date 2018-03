Prunksitzung Fidele Wespe: Captain Heike auf karnevalistischer Irrfahrt

Der Rest des Jahres dürfte für die Narren und Närrinnen der Fidele Wespe mit reichlich Anstrengungen und Mühen gespickt sein. Denn nach der Wespensitzung am Samstagabend in der Halle der Hofgartenschule, der traditionellen Narrhalla der Schwarz-Gelben Fastnachter, war sich das Publikum einig: Diese starke Kampagneneröffnung wird schwer zu toppen sein.

Das diesjährige Singspiel der Fidele Wespe nahm wie immer die Riege der Herrschenden aufs Korn: Steuernmann Käpt'n Ahab Heinrich Blackbeard (Christian Hasselwander), Captain Heike Hook (Sitzungspräsident Thomas Modes) und Günni, der Deckoffizier (Till Weihrauch) vor ihrem Lieblingsspielzeug, dem Steuernrad. Am Ende der Show kam das Original, Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (Mitte), selbst auf die Bühne. Lara Erbes (links) und Isabella Glanzmann (rechts) boten als Weinprinzessinnen ebenfalls eine starke Performance.

Die erste Prunksitzung 2018 führte einmal mehr vor Augen: Wo Fidele Wespe drauf steht, sind auch Fidele Wespe drin. Und das bedeutet: hochklassiger Politklamauk, starke, unkonventionelle Gags, ohne sich dabei zu weit von der klassischen Saalfastnacht zu entfernen, und einzigartige Gesangseinlagen, aufgeladen mit viel Lokalkolorit. Alles in allem eine Liebeserklärung an Bad Kreuznach.

Ein erster Höhepunkt war der Auftritt von Lara Erbes und Isabella Glanzmann, die als Weinprinzessinnen ihrem Amt eine ganz neue Bedeutung verliehen. Auch unter ihren Kampfnamen „Prinzessin Promille“ bekannt, machten es sich die zwei Grazien vorrangig zur Aufgabe, den guten Nahewein zu trinken statt ihn nur zu repräsentieren. Danach enterte Familie Senske die Bühne, um ihrem vorlauten Filius Cedric verbal die Ohren lang zu ziehen. Der auf der Bühne ausgetragene Generationenkonflikt gipfelte in bittersüßen Nettigkeiten wie „Wer hat denn bitte die Null gewählt?“ So begrüßte der früh flügge Gewordene, aber unter chronischer Geldknappheit leidende Knirps seinen Vater Bernhard Senske. Am Ende wurde alles gut, der Familie wurde klar, dass man nur gemeinsam stark ist. Auch das ist Fastnacht.

Bevor es zum jährlichen Mainevent, dem Singspiel der Wespe, das alle Jahre den Politikzirkus elegant und wortgewandt aufs Korn nimmt und dem Treiben im Stadtrat den närrischen Spiegel vorhält, kam, sorgte Gerd Modes alias Prof. Quasimodes, unterstützt von seinem Sohn Philipp, mit einem rhetorisch brillanten Vortrag für laute Lacher. In seiner Vorlesung widmete sich der Professor ausgiebig Fake News und moderner Legendenbildung. Sein Märchen vom „Radkäppchen und dem bösen Golf“ nahm nicht nur die Verkehrssituation der Stadt bissig und mit allerlei Wortwitzen gespickt – manche zum um die Ecke denken – auf die Narrenschippe.

Nach der ersten Pause setzte die „Cellemochum“ ihre Segel – auf der Suche nach der sagenhaften Insel Santa Cruzenia. In ihrem diesjährigen Singspiel „Captain Heike Hook – Und der Fluch der Cruzinaribik“ schafften die Wespe es, ihre bisherigen Auftritte qualitativ nochmals zu überbieten. Von Captain Heike Hook, der niemand etwas vormacht, über Schiffsjunge Andreas Henschel (Jens Wichmann), der sich tänzelnd für höhere Aufgaben empfehlen will, bis zum Steuernmann Heinrich Blackbeard bekamen alle Politiker ihr Fett weg. Das Pikante: Viele der Originale waren unter den Zuschauern, trugen die Schelte aber mit Fassung.

Mit diesem Programm legen die Wespe die städtische Saalfastnacht betreffend die Latte äußerst hoch. Einziger Kritikpunkt: Die Sitzung endete erst gegen 1 Uhr.

Von unserem Redakteur Marian Ristow