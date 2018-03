Prügeleien halten Polizei in Bad Sobernheim in Atem

Zwei Prügeleien beschäftigten die Polizei in Bad Sobernheim in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen. Am Freitagabend gegen 21.15 Uhr kam es in Bad Sobernheim in der Monzinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Mädchen, die mit einer blutigen Nase endete.

Bad Sobernheim – Zwei Prügeleien beschäftigten die Polizei in Bad Sobernheim in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen. Am Freitagabend gegen 21.15 Uhr kam es in Bad Sobernheim in der Monzinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Mädchen. Dabei soll eine 13-Jährige einer 16-Jährigen ohne Vorwarnung einen Schlag ins Gesicht verpasst haben. Die Polizeibeamten konnte vor Ort lediglich noch die Geschädigte antreffen, die mit Nasenbluten und für weitere Untersuchungen ins Kirner Krankenhaus Kirn kam. Gegen die 13-Jährige wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Am Samstagmorgen gegen 4.40 Uhr kam es in Bad Sobernheim außerdem vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer Schlägerei mit mehreren Personen. Am Ort traf eine Polizeistreife lediglich noch den Geschädigten an. Der gab an, von rund sieben Personen geschlagen und getreten worden zu sein. Der Geschädigte hatte eine Prellung im Rippenbereich und an der Stirn sowie eine Verletzung am Hals und an der Lippe davongetragen. Zur weiteren Versorgung wurde er ins Krankenhaus nach Kirn gebracht.