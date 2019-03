Lehrermangel – das Schlagwort bekommt in Bad Kreuznach eine gänzlich andere Bedeutung: Wen Lehrer Nell beim Kreiznacher Nockherbersch in die Mangel nimmt, der ist anschließend ganz schön geplättet. Noch schlimmer sind allerdings diejenigen Politpromis dran, denen kein spitzzüngiger Kommentar des wortgewaltigen Nell-Darstellers Jochen Merz gilt: Wegen akuter Bedeutungslosigkeit braucht der arme Tropf bei der nächsten Wahl besser gar nicht mehr anzutreten...

Seit 2007 gibt es die Veranstaltung des Karnevalclubs Fidele Wespe in dieser Form in Anlehnung an das legendäre bayrische Original mit dem gnadenlosen „Derblecken“ der politischen Kaste. Während den einen ...