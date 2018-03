Potenziale gemeinsam nutzen: Werbegemeinschaft "SoAktuell" im Kontakt mit Meisenheim und Kirn

Frühlingsmarkt und -messe liegen hinter ihnen, die Mitglieder der Sobernheimer Werbegemeinschaft „SoAktuell“ sind zufrieden. Im Café am Nohfels zogen sie Bilanz und blickten voraus.

Sie sind zufrieden mit den Kundenaktionen (von links): Klaus Friedrich, Christine Barthel und Stefan Klußmeier vom „SoAktuell“-Vorstand. Foto: Bernd Hey

Bad Sobernheim – Frühlingsmarkt und -messe liegen hinter ihnen, die Mitglieder der Sobernheimer Werbegemeinschaft „SoAktuell“ sind zufrieden. Im Café am Nohfels zogen sie Bilanz und blickten voraus.

Das Vorstandstrio Klaus Wilhelm, Christine Barthel und Sprecher Stefan Klußmeier ließen ein überaus erfolgreiches Jahr Revue passieren und redeten Tacheles.

Sowohl der Frühlings- wie der Obst- und Traubenmarkt mit jeweils über 40 Ausstellern seien dank Wetterglücks Publikumsmagneten gewesen, die Hochzeitsmesse in der TV- Halle sowie der Adventszauber erforderten ein neues Konzept, bessere Absprachen und eine klare Strategie.

Auch der Standort des Toilettenwagens in der Innenstadt sei problematisch: „Wir arbeiten daran, brauchen aber Manpower“, warb Stefan Klußmeier um Unterstützung. Der Vorstand habe sich auch über viele Stunden hinweg intensiv mit anderen Themen befasst: der bei Steinhardt geplante Steinbruch Marta, das Regionalbündnis oder die dreiteilige „SooNahe“-Konzertreihe, bei der „SoAktuell“ als Mitveranstalter agiert.

Highlight sei ein Herbsttreffen bei Hevert in Nußbaum gewesen, wo man sieben Mitglieder für ihre Treue ehrte. Nächster Mitgliedertreff ist am Donnerstag, 6. September, bei Metallbau Lenhart im Sobernheimer Industriegebiet.

Zurzeit zählt die Werbegemeinschaft 69 Mitglieder, in diesem Jahr kamen fünf neue Gewerbetreibende hinzu. Es wurden 1100 Euro Überschuss erwirtschaftet; zusammen mit Rückstellungen werden sie für das Fußgängerleitsystem und eine neue Weihnachtsbeleuchtung gebraucht. „Das ist seit jeher vordergründig Sache der Werbegemeinschaft“, antwortete Klußmeier auf die Frage, ob sich die Stadt an der Beleuchtung beteilige. Die Summe dürfte bei über 10 000 Euro aufwärts liegen. Schon in diesem Jahr soll das Rathaus samt Balkon in neuem Lichterglanz erstrahlen.

Die Versammlung sprach sich für eine Fortsetzung der Gespräche und „Bündelung der Potenziale“ mit den benachbarten Werbegemeinschaften „Blickpunkt“ Meisenheim und „Kirn aktiv“ aus, die Andreas Steeg vorstellte. Man begegne sich auf Augenhöhe und könne Synergieeffekte sinnvoll nutzen, bekräftige Dr. Felix Welker, der als Kassenprüfer im Amt mit Michael Lenhart bestätigt wurde.

Weitere Themen: Wie bekommen wir die Besucher von Barfußpfad und Freilichtmuseum in die Innenstadt? „Was unternehmen wir gegen Leerstände?“, fragte Nurettin Durmus nach. Hier müsse man mit der VG und dem Stadtmarketing eng zusammenarbeiten und „weiter am Ball bleiben“, so Klußmeier. Ein Mosaikstein könnten die acht Stelen des neuen Fußgängerleitsystems (Kosten 2012: 5000 Euro) sein, die bald installiert werden.



Am kommenden Samstag, 26. Mai, beginnt um 19.30 Uhr auf dem Sobernheimer Marktplatz die „SooNahe“-Konzertreihe mit Lipgloss & Black. Nächster Treff von „SoAktuell“ ist am Donnerstag, 31. Mai, 19 Uhr, in der Hohe Burg. (jan)