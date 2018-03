Plötzlich Chefin: Nadine Poss startet in Job

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Chefin? Mit diesem Titel kann sich Nadine Poss noch nicht so richtig identifizieren. Seit dem 1. Dezember hat die ehemalige Deutsche Weinkönigin aus Windesheim die Geschäftsführung bei Weinland Nahe übernommen – für die 26-Jährige kein Grund, übermütig zu werden. „Ich bin kein Fan davon, irgendwo reinzukommen und erst mal alles umzuschmeißen“, sagt sie. Doch was steht für die neue Geschäftsführerin längerfristig auf der Agenda und wie hat sie ersten Wochen erlebt? Der „Oeffentliche“ hat Nadine Poss in ihrem neuen Büro im Bad Kreuznacher Haus der Landwirtschaft besucht.