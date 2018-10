Pendler nach Mainz atmen auf: Schiersteiner Brücke ab 20. November offen

Die gute Nachricht: Die erste Hälfte der Schiersteiner Brücke ist fertig. Am 20. November um 5 Uhr wird die brandneue Konstruktion für den Verkehr freigegeben. Für die Pendler nach Mainz oder Wiesbaden dürfte das eine spürbare Verbesserung bringen, denn damit fällt endlich die Engstelle auf Höhe der Autobahnauffahrt Mainz-Mombach weg.

Die neue Brückenfahrbahn kurz vor der Fertigstellung.

Foto: hessen mobil

Die schlechte Nachricht: Die Behinderungen sind damit aber noch lange nicht passé. Derzeit sorgt die Passage von Gonsenheim in Richtung Wiesbaden noch täglich für lange Staus, da hier die Autobahn auf eine Spur verengt wird, um das Einfädeln der auffahrenden Fahrzeuge aus Mainz zu ermöglichen.

Unfall war Auslöser für Chaos

Grund für die Engstelle ist noch immer der Brückenunfall vom Februar 2015: Bei Bauarbeiten im Untergrund war in der Nacht zum Fastnachtsfreitag ein Brückenpfeiler weggesackt, die Brücke bekam erhebliche Risse – und musste für zwei Monate voll gesperrt werden. Für Lkw wurde die wichtige Rheinquerung zwischen Mainz und Wiesbaden gar erst nach 270 Tagen wieder freigegeben.

Seit 2013 wurde von hessischer Seite aus die erste von insgesamt zwei neuen Rheinbrücken gebaut, die bis 2023 das marode Bauwerk aus dem Jahr 1959 ersetzen sollen. Die neue Brücke entstand auf Wiesbadener Gelände und wurde in zwei Teilen mit spektakulären Aktionen über den Rhein eingeschwommen. Zuletzt wurde im November 2016 ein 2000 Tonnen schweres und 120 Meter langes Teilstück per Rheinpontons an seinen Bestimmungsort gebracht, seither laufen die Arbeiten im Inneren und oben auf der Brücke.

Eigentlich hatte die komplette neue Brückenhälfte bereits im Sommer 2017 fertig sein sollen, das verzögerte sich aber mehrfach. Ungünstige Witterungsbedingungen 2016 mit heftigem Regen und großer Hitze verzögerten das Aufbringen des Korrosionsschutzes auf den Stahl, das wiederum habe die Betonier- und Abdichtungsarbeiten verzögert, heißt es beim Bauherren Hessen Mobil. Dann verzögerte Niedrigwasser im Rhein im Herbst 2016 das Einschwimmen des zweiten Teilstücks, und schließlich habe es auch noch „allgemeine Verzögerung“ bei den abschließenden Arbeiten gegeben.

Auffahrt in Mombach bleibt zwei Jahre dicht

Nun aber ist es so weit – doch für die Autofahrer bedeutet das erst einmal neues Chaos: Drei Tage vor der Freigabe nämlich, ab dem 17. November, 21 Uhr, bis zum 20. November, 5 Uhr, muss die Brücke für abschließende Arbeiten sowie die Umlegung des Verkehrs komplett gesperrt werden. Betroffen ist der gesamte Abschnitt der A 643 zwischen den Anschlussstellen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach.

Für die Mainzer Seite bedeutet zudem die Freigabe weiteren Ärger: Mit der neuen Brücke wird zwar nach fast drei Jahren die Abfahrt Mainz-Mombach wieder freigegeben, dafür aber die Auffahrt von Mainz-Mombach aus gesperrt – und das für voraussichtlich zwei bis zweieinhalb Jahre. Damit muss der gesamte Verkehr von der Mainzer Innenstadt über den Mainzer Autobahnring oder über die Auffahrt Gonsenheim fließen. Der Vorort befürchtet schon jetzt ein erhebliches Stauchaos.

Dazu bleibt an der Brückenauffahrt eine Verschwenkung der Fahrstreifen auf die neue Brücke, Temporeduzierung inklusive. Denn nach dem Bau ist vor dem Bau: Ab Fertigstellung der neuen Brücke wird mit dem Abriss der alten Schiersteiner und dem Bau der zweiten neuen Brückenhälfte begonnen. Und wegen des Bauunfalls muss auf Mainzer Seite auch die beschädigte Vorlandbrücke abgerissen und neu erstellt werden. Wie es mit dem anschließenden Ausbau der A 643 auf rheinland-pfälzischer Seite weiter geht, ist ohnehin unklar: Ein Planfeststellungsbeschluss für den dreispurigen Ausbau ist noch immer nicht auf den Weg gebracht. Man arbeite „mit Hochdruck an rechtssicheren Unterlagen“ für den Planfeststellungsbeschluss, heißt es dazu auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Mainzer Verkehrsministerium – einen konkreten Termin könne man nicht nennen. gik