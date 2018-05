Die Bad Kreuznacher Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer weist die Kritik von Ortsvorsteherin Bettina Mackeprang an der veränderten Nutzung der Parkplätze am ehemaligen Rewe-Markt im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg zurück. Diese hatte sich in einem Schreiben an die OB beklagt, dass sie übergangen und nicht informiert worden sei (wir berichteten). Schon zuvor hatte auch der Bad Münsterer SPD-Chef Erich Menger die Stadtverwaltung kritisiert und gemeint, er hätte sich gewünscht, dass die Bürger vor der Umsetzung informiert worden wären.

Nach Angaben von Heike Kaster-Meurer wurde Bettina Mackeprang bereits am 27. November 2017 vom Liegenschaftsamt benachrichtigt, dass das Grundstück zur Vermietung von Dauerparkplätzen genutzt werden soll. Darüber hinaus hat die ...

Lesezeit für diesen Artikel (298 Wörter): 1 Minute, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.