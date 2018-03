Own Risk punktet bei Sternejury – Tänzer erhalten Förderpreis für außergewöhnliches Engagement

Zum siebten Mal hat die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück den Wettbewerb „Sterne des Sports“ ausgelobt, um auf diese Weise wieder ganz bewusst die Arbeit der regionalen Vereine zu würdigen. Platz eins verbunden mit dem großen bronzenen Stern und 1000 Euro Preisgeld gingen an die Tänzer von Own Risk aus der Abteilung Hip-Hop Streetdance des VfL 1848 Bad Kreuznach.

Längst überregional ein Begriff: Die Hip-Hop-Street-Tänzer von Own Risk wurden mit dem Förderpreis für außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet.

Mit seinem Projekt „Own Risk – eine Erfolgsstory“ und dem eindrucksvoll geschilderten Weg der jungen Tänzer konnte Teamsprecher Timo Gräff nun nicht nur auf regionaler Ebene bei den Mitgliedern der Sternejury punkten. Auch auf Landesebene begeisterte der Verein eine fachkundige Jury und erhielt für sein außergewöhnliches Engagement einen mit 500 Euro dotierten Förderpreis, der bei der Verleihung der „Sterne des Sports“ in Silber in der Staatskanzlei in Mainz übergeben wurde.

Schon längst ist Own Risk nicht nur in Bad Kreuznach und Umgebung ein Begriff. Denn was ursprünglich als Sozialprojekt der „Mühle Bad Kreuznach“ begann, um sozial schwache Jugendliche von der Straße zu holen, hat sich zwischenzeitlich zu einem hochklassigen sportlichen Tanzprojekt entwickelt, das 2011 sogar durch den Weltmeistertitel in England gekrönt wurde und auf zahlreiche weitere hochrangige Auszeichnungen verweisen kann.

Freudestrahlend und stellvertretend für alle ehrenamtlichen Trainer und Helfer des Vereins nahmen die Vereinsvertreter Alexandra Pereira und Timo Gräff den Förderpreis entgegen. Es ist der Dank und die Anerkennung für wertvolle Vereinsarbeit und hohes gesellschaftliches Engagement und gleichzeitig auch eine schöne Motivation, die Arbeit weiterhin fortzusetzen und andere dafür zu begeistern. Die Freude über den Preis teilten sich die Vereinsvertreter an diesem Tag direkt mit ihren Tänzern, denn diese nahmen die Preisverleihung wahr, um das Publikum in der Staatskanzlei mit einem kleinen Ausschnitt aus ihrem Programm von ihrem Können zu überzeugen.