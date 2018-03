Own Risk: Jury-Entscheidung spornt noch mehr an

Bad Kreuznach/Las Vegas – So schnell lassen sich die Hip-Hop-Tänzer des VfL Bad Kreuznach nicht unterkriegen. Klar, die Enttäuschung nach Platz 33 und dem Viertelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas war groß (wir berichteten). Nur kurze Zeit später absolvierte Own Risk aber schon wieder eine extra Trainingseinheit – in einer Garage in Las Vegas und nach dem Motto: Jetzt erst Recht!

Platz 33 in Las Vegas, doch der Blick der VfL-Tänzer geht nach vorn – zur nächsten Hip-Hop-WM ab 24. August im englischen Blackpool. Foto: Benjamin Stoess

Bad Kreuznach/Las Vegas – So schnell lassen sich die Hip-Hop-Tänzer des VfL Bad Kreuznach nicht unterkriegen. Klar, die Enttäuschung nach Platz 33 und dem Viertelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas war groß (wir berichteten). Nur kurze Zeit später absolvierte Own Risk aber schon wieder eine extra Trainingseinheit – in einer Garage in Las Vegas und nach dem Motto: Jetzt erst Recht!

Bereits in zwei Wochen liegt der nächste große Auftritt der Gruppe an – bei der Weltmeisterschaft im englischen Blackpool. Dass es zwei Weltmeisterschaften gibt, liegt daran, dass es weltweit auch zwei große Verbände gibt: Hip Hop International (amerikanisch geprägt) und United Dance Organisation (UDO, europäisch orientiert). Hip Hop International organisiert die Veranstaltung in Las Vegas, UDO die WM in Blackpool, zu der Own Risk als Titelverteidiger fährt. „Dort haben wir mit unserem Stil auch wieder wesentlich bessere Chancen, die Jury zu überzeugen“, ist sich Teamsprecher Timo Gräff sicher. Denn während in Las Vegas vor allem sogenannte Power Moves (abgehackte Stoßbewegungen mit aggressiven Gesichtsausdrücken) gefragt waren, legt die UDO-Jury mehr Wert auf das tänzerische Vermögen. Genau das liegt Own Risk.

Gräff betont: „Wir sind so gut vorbereitet wie noch nie nach Las Vegas gereist, dennoch nehmen wir die Entscheidung sportlich.“ Und als Ansporn für Blackpool. Nach der Rückkehr aus Las Vegas am 11. August steht tägliches Training auf dem Plan. Und am 17. August ein reizvoller lokaler Auftritt: zur Eröffnung des Kreuznacher Jahrmarkts.

Stephan Brust