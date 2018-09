Heinz Bergmann ist sich sicher: „Mehr als zwei Drittel der Bürger im Ort wünschen sich einen Einkaufsmarkt“, betont der Ortsbürgermeister. Viele der 1050 Einwohner hätten ihm ganz klar signalisiert, dass sie gern den am neuen Verkehrskreisel an der B 420 geplanten Supermarkt hätten, berichtet der Ortschef. Dieses klare Votum zeichnete sich auch auf einer kürzlich durchgeführten Bürgerversammlung ab. Allerdings gibt es auch Skeptiker, die den Markt an dieser Stelle ablehnen sowie Einwohner, die sich eine solche Einkaufsmöglichkeit eher innerorts wünschen.

Doch hier seien die Kapazitäten schlichtweg nicht gegeben, meint Bergmann. Zudem habe der Investor Edeka natürlich ein Interesse, dass der Markt am Ortsrand errichtet werde, von wo dieser über die ...

Lesezeit für diesen Artikel (481 Wörter): 2 Minuten, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.