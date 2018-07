Sie wiegt 33 Tonnen, ist sechs auf 2,50 Meter groß und 2,20 Meter hoch: die Brunnenkammer für den Bad Kreuznacher Kornmarkt. Doch am Ende war es Hand- und Zentimeterarbeit. Am Mittwochvormittag wurde das mit Technik und Abdeckung 33.000 Euro teure Betonfertigteil geliefert und eingesetzt: Ein Schwerlastkran hievte es zu seinem Standort. Dort wurde es haargenau in der Grube eingesetzt. Diese ist bis zum Sockel mehr als drei Meter tief. Über den Deckel kommen noch eine etwa 65 Zentimeter dicke Schicht aus Schotter und der 18 Zentimeter hohe Pflasterbelag, erläuterte Philipp Geib von der Abteilung Tiefbau und Grünflächen der Stadtverwaltung.

Die Brunnenkammer setzt sich aus zwei Schächten zusammen: Ein kleinerer dient als Wasserreservoir für den Originalebrunnen in der Platzmitte sowie die Wasserspiele um ihn herum. Im zweiten, größeren Schacht wird ...

Lesezeit für diesen Artikel (265 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.